Vueling запустив розпродаж авіаквитків на десятки маршрутів Європою від 9 євро

Стартував великий розпродаж рейсів Європою. Фото: Freepik, Simple Flying. Колаж Новини.LIVE

Лоукостер Vueling проводить новий розпродаж авіаквитків на десятки європейських напрямків. Vueling – це іспанський бюджетний перевізник із широкою маршрутною мережею, що охоплює і великі та невеликі міста Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт авіаперевізника.

Реклама

Читайте також:

Обмежена пропозиція

Це відмінний варіант для тих, хто планує великий, але недорогий євротрип.

Пропозиція діє до 22 лютого, а реалізувати квитки можна у період із 2 березня по 21 червня.

Нижче можна знайти приклади напрямів та цін:

Манчестер — Барселона — 11 євро;

Лісабон —– Більбао — 9 євро;

Малага — Брюссель — 16 євро;

Париж — Лісабон — 31 євро;

Валенсія — Амстердам — 22 євро та ін.

Лоукостер планує збільшити рейси

У вартість квитка входить лише переліт та ручна поклажа – невелика сумка, яка поміститься під сидіння. Будь-які інші послуги, у тому числі багаж, що здається, оплачуються окремо.

У 2026 році Vueling запустить ще більше рейсів з Іспанії до інших країн Європи. Квитки вже доступні на сайті лоукостера.

Що показує Google Flights

Після зимових свят і до літнього піку мандрівники активно планують короткі перельоти, тому Google Flights підбив підсумки, куди цього року шукають квитки найчастіше.

Йдеться про напрямки з найбільшим річним зростанням пошукових запитів на рейси в період з 1 березня по 30 квітня.

Найбільший стрибок у пошуку показало місто Хіло на Великому острові Гаваїв. Для весняних канікул це класичний набір — океан, вічне літо і екзотика. У Google зазначають, що мандрівників приваблює фестиваль Merrie Monarch і можливість побачити активність вулкана Кілауеа.

Друге місце посів Ешвілл у Північній Кароліні — невелике місто з атмосферою арт-кварталів і крафтових пивоварень. Аеропорт AVL приймає рейси кількох великих американських перевізників, тож дістатися туди нескладно.

Флорида також традиційно в лідерах весни. У першій п’ятірці — Сарасота і Панама-Сіті, між ними — Лонг-Біч у Каліфорнії, куди активно літає Southwest, а також є рейси Delta і Hawaiian. Все це — пляжні напрямки.

Раніше ми розповідали, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту.

Також ми розказували, як стати бортпровідником чи бортпровідницею — повна інструкція від української стюардеси. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидатам на бажану посаду.