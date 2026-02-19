Vueling распродает авиабилеты по Европе от 9 евро

Vueling устроил грандиозную распродажу билетов — цены и направления
Испанская лоукост-компания Vueling объявила о новой распродаже авиабилетов на десятки европейских направлений. У Vueling есть достаточно широкая маршрутная сеть, которая охватывает десятки популярных городов Европы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт авиаперевозчика.
Ограниченное предложение
Это отличный вариант для тех, кто планирует большой, но недорогой евротрип.
Предложение действует до 22 февраля, а реализовать билеты можно в период со 2 марта по 21 июня.
Ниже можно найти примеры направлений и цен:
- Манчестер — Барселона — 11 евро;
- Лиссабон — Бильбао — 9 евро;
- Малага — Брюссель — 16 евро;
- Париж — Лиссабон — 31 евро;
- Валенсия — Амстердам — 22 евро и др.
Лоукостер планирует увеличить рейсы
В стоимость билета входит только перелет и ручная кладь — небольшая сумка, которая поместится под сиденье. Любые другие услуги, в том числе сдаваемый багаж, оплачиваются отдельно.
В 2026 году Vueling запустит еще больше рейсов из Испании в другие страны Европы. Билеты уже доступны на сайте лоукостера.
Что показывает Google Flights
После зимних праздников и до летнего пика путешественники активно планируют короткие перелеты, поэтому Google Flights подвел итоги, куда в этом году ищут билеты чаще всего.
Речь идет о направлениях с наибольшим годовым ростом поисковых запросов на рейсы в период с 1 марта по 30 апреля.
Самый большой скачок в поиске показал город Хило на Большом острове Гавайев. Для весенних каникул это классический набор — океан, вечное лето и экзотика. В Google отмечают, что путешественников привлекает фестиваль Merrie Monarch и возможность увидеть активность вулкана Килауэа.
Второе место занял Эшвилл в Северной Каролине — небольшой город с атмосферой арт-кварталов и крафтовых пивоварен. Аэропорт AVL принимает рейсы нескольких крупных американских перевозчиков, так что добраться туда несложно.
Флорида также традиционно в лидерах весны. В первой пятерке — Сарасота и Панама-Сити, между ними — Лонг-Бич в Калифорнии, куда активно летает Southwest, а также есть рейсы Delta и Hawaiian. Все это — пляжные направления.
