Vueling распродает авиабилеты по Европе от 9 евро

Стартовала большая распродажа рейсов по Европе. Фото: Freepik, Simple Flying. Коллаж Новини.LIVE

Испанская лоукост-компания Vueling объявила о новой распродаже авиабилетов на десятки европейских направлений. У Vueling есть достаточно широкая маршрутная сеть, которая охватывает десятки популярных городов Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Реклама

Читайте также:

Ограниченное предложение

Это отличный вариант для тех, кто планирует большой, но недорогой евротрип.

Предложение действует до 22 февраля, а реализовать билеты можно в период со 2 марта по 21 июня.

Ниже можно найти примеры направлений и цен:

Манчестер — Барселона — 11 евро;

Лиссабон — Бильбао — 9 евро;

Малага — Брюссель — 16 евро;

Париж — Лиссабон — 31 евро;

Валенсия — Амстердам — 22 евро и др.

Лоукостер планирует увеличить рейсы

В стоимость билета входит только перелет и ручная кладь — небольшая сумка, которая поместится под сиденье. Любые другие услуги, в том числе сдаваемый багаж, оплачиваются отдельно.

В 2026 году Vueling запустит еще больше рейсов из Испании в другие страны Европы. Билеты уже доступны на сайте лоукостера.

Что показывает Google Flights

После зимних праздников и до летнего пика путешественники активно планируют короткие перелеты, поэтому Google Flights подвел итоги, куда в этом году ищут билеты чаще всего.

Речь идет о направлениях с наибольшим годовым ростом поисковых запросов на рейсы в период с 1 марта по 30 апреля.

Самый большой скачок в поиске показал город Хило на Большом острове Гавайев. Для весенних каникул это классический набор — океан, вечное лето и экзотика. В Google отмечают, что путешественников привлекает фестиваль Merrie Monarch и возможность увидеть активность вулкана Килауэа.

Второе место занял Эшвилл в Северной Каролине — небольшой город с атмосферой арт-кварталов и крафтовых пивоварен. Аэропорт AVL принимает рейсы нескольких крупных американских перевозчиков, так что добраться туда несложно.

Флорида также традиционно в лидерах весны. В первой пятерке — Сарасота и Панама-Сити, между ними — Лонг-Бич в Калифорнии, куда активно летает Southwest, а также есть рейсы Delta и Hawaiian. Все это — пляжные направления.

Ранее мы рассказывали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета. Из-за такой маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту.

Также мы рассказывали, как стать бортпроводником или бортпроводницей — полная инструкция от украинской стюардессы. Она подробно рассказала, с чего начинать и через какие этапы придется пройти кандидатам на желаемую должность.