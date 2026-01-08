В "метро" Кривого Рогу курсують трамваї — із чим це пов'язано

Станція «Міська рада». Фото: wikipedia.org

Багатьох українців, які відвідують місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині дивує те, що в метрополітені тут їздять не потяги, а трамваї. Криворізький швидкісний трамвай — це єдина в Україні частково підземна позавулична швидкісна гібридна легкорейкова транспортна система.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Швидкісний трамвай у Кривому Розі

За радянських часів метро будували лише у містах- мільйонниках, проте у Кривому Розі у 1970-х роках проживало близько 700 тисяч людей. Тому у 1972 році харківським інститутом "УкркомунНДІпроект" було спроєктовано легкорейкову систему, яка відповідає стандартам метрополітену, але при цьому його рейками курсують трамваї.

Перші 4 станції було відкрито у 1986 році — "Майдан праці", "Жовтнева", "Майдан Артема" та "Мудрьона". Через кілька років добудували станцію "Будинок рад", "Проспект Металургів" та "Кільцеву". У 1992 році було добудовано лише 2 із 5 запланованих — "Індустріальну" та "Зарічну". Після 2000-х років також було добудовано ще 2 станції — "Міська лікарня" та "Електрозаводська".

Нині трамваї зупиняються на 11 станціях. Зокрема, 4 з них є підземними, 2 — естакадні та ще 3 — частково підземні.

З 27 квітня 2022 року місцева влада запровадила безкоштовний проїзд у комунальному транспорті.

Раніше ми розповідали, що в стінах київського метрополітену захована станція-привид "Львівська брама". Її будівництво було заморожене понад 20 років тому.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.