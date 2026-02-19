Air Force One перефарбують у нові кольори за ініціативою Трампа

Трамп перефарбує свій літак у червоно-золотий. Фото: Whitehouse.gov, El Mundo. Колаж: Новини.LIVE

У США змінять зовнішній вигляд президентського літака Air Force One. Нову кольорову схему затвердили після заяви Дональда Трампа про необхідність оновлення дизайну борту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Anadolu.

Реклама

Читайте також:

Як зміниться колір

Військово-повітряні сили США підтвердили, що для оновлених літаків використовуватимуть червоно-біло-золоту і темно-синю гаму. Саме в таких кольорах планують пофарбувати нові Boeing 747-8i, які мають замінити нинішні президентські борти.

Йдеться не лише про основний літак глави держави, а й про інші повітряні судна, що перевозять високопосадовців. Військові вже оприлюднили зображення майбутнього дизайну — він збігається з моделлю літака, яку використовують як елемент декору в Овальному кабінеті.

Згідно з бажанням Трампа

Ще у 2018 році Дональд Трамп ініціював відмову від класичного синьо-білого оформлення, яке використовують із часів президента Джона Кеннеді. Він пропонував темно-синій низ, білий верх і червону смугу вздовж фюзеляжу — фактично ту ж схему, подібну до його приватного літака.

Втім, після технічної перевірки ВПС дійшли висновку, що темніші кольори можуть збільшити витрати та відтермінувати поставку нових бортів. У 2023 році адміністрація Джо Байдена скасувала цю зміну.

Але тепер Трамп знову повернувся до питання кольорів, заявивши, що хоче бачити на президентському літаку "синій, а не блакитний". Оновлений дизайн також міститиме золоту смугу. І Білий дім вже підтвердив, що нова гама буде реалізована.

Що відомо про Air Force One

Air Force One ("Борт номер один") — позивний будь-якого літака ВПС США, на борту якого знаходиться президент США. Цей термін також використовується для позначення літаків президентського флоту.

Він складається з двох спеціально обладнаних Boeing 747-200B (військове позначення VC-25A), які мають намір замінити на лайнери Boeing 747-8i (VC-25B).

Раніше ми писали, що переліт Дональда Трампа до Європи на форум в Давосі пішов не за планом. Президентський Air Force One був змушений перервати трансатлантичний рейс і екстренно повернутися назад майже одразу після зльоту.

Зрештою Трамп усе ж дістався Швейцарії, але вже на іншому літаку.

Також ми повідомляли, що російські авіакомпанії з 2026 року пересаджуватимуть пасажирів на дуже старі літаки.

Наразі більшість російського авіапарку складають іноземні літаки, ресурс яких поступово вичерпується.

Без доступу до нових бортів, офіційного сервісу й технологій РФ змушена піднімати в небо старі літаки. У межах програми, яку продовжено до 2027 року, російські структури відновлюють 12 літаків різних типів ще радянських часів.