Російські авіакомпанії з 2026 року пересаджуватимуть пасажирів на старі літаки, яким уже 20-30 років. Причина цього криється у санкційній ізоляції.

Наразі Росія не має змоги купувати нові західні борти та навіть повноцінно ремонтувати ті, що вже є, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Який авіамотлох Росія підіймає у небо

Після початку повномасштабної війни проти України російська цивільна авіація втратила доступ до сучасних машин і до офіційних постачань запчастин.

Вихід виявився один — знову підняти в небо старі літаки. У межах програми, яку продовжено до 2027 року, російські структури відновлюють 12 літаків різних типів: Ту-204/214, Ан-148 та Іл-96, більшість з яких випущено ще у кінці 1980-х та 1990-х. Десять таких бортів уже передано авіакомпаніям, зокрема Red Wings.

Паралельно ремонтують західні машини, що залишилися після банкрутства "Трансаэро". Серед них є двопалубні Boeing 747 віком понад двадцять п'ять років.

Запчастини через обхідні шляхи

Розконсервація старих літаків стала прямим наслідком міжнародних санкцій, запроваджених проти РФ через її агресію проти України.

Офіційно Росія не одержує сертифікованих комплектуючих для Boeing і Airbus. Деталі для старих літаків беруть із складів, розбирають інші борти або купують через треті країни.

Частину ремонтних робіт планують виконувати за кордоном, зокрема в Ірані, державі, яка сама роками живе під санкціями.

Росавіація без майбутнього

На початок 2026 року більшість російського авіапарку складають іноземні літаки, ресурс яких поступово вичерпується.

Без доступу до нових бортів, офіційного сервісу й технологій цивільна авіація РФ змушена повертатися до техніки минулого століття.

