Президентский самолет Air Force One перекрасят в новые цвета по желанию Трампа

Белый дом США подтвердил намерение перекрасить президентский самолет Air Force One. Новые цвета "борта номер один" утвердили после заявления Дональда Трампа о необходимости обновления дизайна самолета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Anadolu.

Как изменится цвет

Военно-воздушные силы США подтвердили, что для обновленных самолетов будут использовать красно-бело-золотую и темно-синюю гамму. Именно в таких цветах планируют покрасить новые Boeing 747-8i, которые должны заменить нынешние президентские борта.

Речь идет не только об основном самолете главы государства, но и о других воздушных судах, перевозящих чиновников. Военные уже обнародовали изображение будущего дизайна — он совпадает с моделью самолета, которую используют как элемент декора в Овальном кабинете.

Согласно желанию Трампа

Еще в 2018 году Дональд Трамп инициировал отказ от классического сине-белого оформления, которое используют со времен президента Джона Кеннеди. Он предлагал темно-синий низ, белый верх и красную полосу вдоль фюзеляжа — фактически ту же схему, подобную его частному самолету.

Впрочем, после технической проверки ВВС пришли к выводу, что более темные цвета могут увеличить расходы и отсрочить поставку новых бортов. В 2023 году администрация Джо Байдена отменила это изменение.

Но теперь Трамп снова вернулся к вопросу цветов, заявив, что хочет видеть на президентском самолете "синий, а не голубой". Обновленный дизайн также будет содержать золотую полосу. И Белый дом уже подтвердил, что новая гамма будет реализована.

Что известно об Air Force One

Air Force One ("Борт номер один") — позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент США. Этот термин также используется для обозначения самолетов президентского флота.

Он состоит из двух специально оборудованных Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A), которые намерены заменить на лайнеры Boeing 747-8i (VC-25B).

