Трамп не долетів до Європи з першого разу через проблеми з літаком у небі

Air Force One розвернувся над Атлантикою — що сталося
Нічний переліт Дональда Трампа до Європи на форум в Давосі пішов не за планом. Президентський Air Force One був змушений перервати трансатлантичний рейс і повернутися назад майже одразу після зльоту.
Зрештою Трамп усе ж дістався Швейцарії, але вже на іншому літаку, пише Live & Let's Fly.
Що сталося з президентським Air Force One
Проблема виникла після зльоту Boeing 747 з авіабази Ендрюс у штаті Меріленд. Екіпаж виявив несправність електропроводки, після чого було ухвалено рішення не ризикувати й повернути борт назад.
Літак приземлився в Кемп-Спрінгс близько 23:07 за місцевим часом. Інформацію підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, наголосивши, що рішення ухвалили з міркувань безпеки.
Як Трамп усе ж долетів до Давоса
Після повернення Air Force One президент разом із командою пересів на інший борт — модифікований Boeing 757. Саме він і доставив Трампа до Цюриха.
За даними сервісу Flightradar24, за польотом стежили понад 112 тисяч користувачів. Літак із президентом США приземлився о 12:35 за місцевим часом, із незначною затримкою.
Старі літаки є проблемою навіть у США
Інцидент знову нагадав про проблему застарілого президентського флоту США. Boeing VC-25A, який використовується як Air Force One, давно потребує заміни, але поставки нових літаків постійно затримуються.
Наразі їх відклали щонайменше до середини 2028 року.
Раніше ми писали, що у Іспаніі після великої залізничної катастрофи вдвічі знизили рух швидкісних потягів.
Також ми повідомляли, що російські авіакомпанії з 2026 року пересаджуватимуть пасажирів на дуже старі літаки.
Читайте Новини.LIVE!