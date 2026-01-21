Трамп не долетів до Європи з першого разу через проблеми з літаком у небі

Президентський літак Air Force One. Фото: Liveandletsfly

Нічний переліт Дональда Трампа до Європи на форум в Давосі пішов не за планом. Президентський Air Force One був змушений перервати трансатлантичний рейс і повернутися назад майже одразу після зльоту.

Зрештою Трамп усе ж дістався Швейцарії, але вже на іншому літаку, пише Live & Let's Fly.

Що сталося з президентським Air Force One

Проблема виникла після зльоту Boeing 747 з авіабази Ендрюс у штаті Меріленд. Екіпаж виявив несправність електропроводки, після чого було ухвалено рішення не ризикувати й повернути борт назад.

Літак приземлився в Кемп-Спрінгс близько 23:07 за місцевим часом. Інформацію підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, наголосивши, що рішення ухвалили з міркувань безпеки.

Як Трамп усе ж долетів до Давоса

Після повернення Air Force One президент разом із командою пересів на інший борт — модифікований Boeing 757. Саме він і доставив Трампа до Цюриха.

За даними сервісу Flightradar24, за польотом стежили понад 112 тисяч користувачів. Літак із президентом США приземлився о 12:35 за місцевим часом, із незначною затримкою.

Старі літаки є проблемою навіть у США

Інцидент знову нагадав про проблему застарілого президентського флоту США. Boeing VC-25A, який використовується як Air Force One, давно потребує заміни, але поставки нових літаків постійно затримуються.

Наразі їх відклали щонайменше до середини 2028 року.

