Авіакатастрофа Air India — які системні дефекти призвели до трагедії

Літак Boeing 787-800. Фото: Deutsche Privatjet

У США стали відомі несподівані подробиці розслідування в одній з найбільших авіакатастроф в Індії, що трапилася у червні 2025 року. Автори документа вважають, що причиною трагедії стали давні й недооцінені технічні несправності літаків Boeing 787, а не помилка екіпажу.

Цю доповідь вже розглядає постійний підкомітет Сенату США з розслідувань, пише Simple Flying.

Реклама

Читайте також:

Про що йдеться у доповіді

Документ ґрунтується на внутрішніх технічних записах і інженерних журналах, які досі не були оприлюднені. Вони стосуються Boeing 787-8 з бортовим номером VT-ANB, що згодом розбився. У паперах згадуються часті електричні збої, перегріви, коротке замикання й багаторазові спрацювання автоматичних вимикачів.

Найважчий випадок стався у 2022 році, коли у головній силовій панелі спалахнула пожежа. Панель довелося повністю замінити, але попри це, літак продовжив літати.

Системні проблеми Boeing

Автори доповіді підкреслюють, що такі ж самі електричні несправності виявляли на інших Boeing 787 у всьому світі. Тобто йдеться про приховані недоліки, які роками вважають допустимими, поки вони не призведуть до катастрофи.

У доповіді прямо запитують, чи повідомляли Boeing й авіакомпанії регуляторів про масштаб цих збоїв і чи не намагалися применшити ризики.

Чому такі дефекти дуже небезпечні для польотів

У тексті згадують явище "нормалізації відхилень": коли регулярні технічні неполадки перестають сприйматися як загроза. Саме така логіка, зауважують автори, у минулому вже призводила до великих авіакатастроф.

Втім, офіційне розслідування індійського регулятора ще не завершене, і це є лише проміжний звіт. Однак, матеріали, передані до Сенату США, можуть змінити хід справи й змусити регулювальників уважніше переглянути сертифікацію Boeing 787.

Раніше ми писали, що у Іспаніі після великої залізничної катастрофи вдвічі знизили рух швидкісних потягів.

Також ми повідомляли, що російські авіакомпанії з 2026 року пересаджуватимуть пасажирів на старий авіамотлох, якому вже більше 30 років. Причина цього криється у санкційній ізоляції.