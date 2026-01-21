Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Проблеми Boeing могли призвести до авіатрощі — розслідування США

Проблеми Boeing могли призвести до авіатрощі — розслідування США

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 13:12
Авіакатастрофа Air India — які системні дефекти призвели до трагедії
Літак Boeing 787-800. Фото: Deutsche Privatjet

У США стали відомі несподівані подробиці розслідування в одній з найбільших авіакатастроф в Індії, що трапилася у червні 2025 року. Автори документа вважають, що причиною трагедії стали давні й недооцінені технічні несправності літаків Boeing 787, а не помилка екіпажу.

Цю доповідь вже розглядає постійний підкомітет Сенату США з розслідувань, пише Simple Flying

Реклама
Читайте також:

Про що йдеться у доповіді 

Документ ґрунтується на внутрішніх технічних записах і інженерних журналах, які досі не були оприлюднені. Вони стосуються Boeing 787-8 з бортовим номером VT-ANB, що згодом розбився. У паперах згадуються часті електричні збої, перегріви, коротке замикання й багаторазові спрацювання автоматичних вимикачів.

Найважчий випадок стався у 2022 році, коли у головній силовій панелі спалахнула пожежа. Панель довелося повністю замінити, але попри це, літак продовжив літати.

Системні проблеми Boeing

Автори доповіді підкреслюють, що такі ж самі електричні несправності виявляли на інших Boeing 787 у всьому світі. Тобто йдеться про приховані недоліки, які роками вважають допустимими, поки вони не призведуть до катастрофи.

У доповіді прямо запитують, чи повідомляли Boeing й авіакомпанії регуляторів про масштаб цих збоїв і чи не намагалися применшити ризики.

Чому такі дефекти дуже небезпечні для польотів

У тексті згадують явище "нормалізації відхилень": коли регулярні технічні неполадки перестають сприйматися як загроза. Саме така логіка, зауважують автори, у минулому вже призводила до великих авіакатастроф.

Втім, офіційне розслідування індійського регулятора ще не завершене, і це є лише проміжний звіт. Однак, матеріали, передані до Сенату США, можуть змінити хід справи й змусити регулювальників уважніше переглянути сертифікацію Boeing 787.

Раніше ми писали, що у Іспаніі після великої залізничної катастрофи вдвічі знизили рух швидкісних потягів

Також ми повідомляли, що російські авіакомпанії з 2026 року пересаджуватимуть пасажирів на старий авіамотлох, якому вже більше 30 років. Причина цього криється у санкційній ізоляції. 

авіарейси Індія авіакатастрофа розслідування Сенат
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації