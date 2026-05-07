У Єгипті запустили першу в Африці монорейкову лінію

Перша монорейкова лінія у Єгипті. Фото: Ahram Online. Колаж: Новини.LIVE

Єгипет запустив першу в країні монорейкову лінію залізниці для пасажирів. Вона з’єднала нову адміністративну столицю з районами східного Каїра, і наразі працюють уже 16 станцій. Місцева влада впевнена, що новий транспорт зможе хоча б частково прибрати затори, які роками залишаються проблемою для міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ahram Online.

Перші станції вже відкрили

Йдеться про лінію "Східний Ніл". Вона проходить через райони Каїра та веде до так званої "Нової столиці", де зараз розміщують урядові будівлі та ділові квартали. Загалом на лінії буде 22 станції, але поки відкрили лише 16.

Лінія також з'єднується з мережею легкорейкового транспорту на станції "Місто мистецтв і культури". Потяги курсуватимуть щодня з 6:00 ранку до 18:00 вечора. Усередині встановили камери спостереження, екрани для пасажирів і місця для людей з інвалідністю.

Влада обіцяє менше заторів

Міністр транспорту Єгипту Камель аль-Вазір заявив, що запуск лінії допоможе зменшити навантаження на дороги. Також у країні розраховують, що жителі хоча б частково пересядуть з приватних авто на громадський транспорт.

Читайте також:

У Alstom заявили, що це перша монорейкова система такого типу в Африці. Потяги для неї збирали у британському Дербі.

За оцінками влади, дорога між станціями "Ель-Мошир Тантаві" та "Джастіс-Сіті" тепер займатиме приблизно 40 хвилин, а не півтори години, як раніше.

Скільки витратили на будівництво

Зараз Єгипет будує одразу дві монорейкові лінії. Довжина "Східного Нілу" становить 56,5 кілометра. Інша лінія, західна, матиме ще 13 станцій і близько 42 кілометрів маршруту. Увесь проєкт оцінюють у 4,5 млрд доларів.

Цей проєкт реалізують компанії Orascom Construction та Arab Contractors. Очікується, що монорейка зможе перевозити до 45 тисяч пасажирів на годину в одному напрямку.

Що ще варто знати про залізницю за кордоном

Раніше Новини.LIVE писали, що в Румунії буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну, від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Британії розпочали випробування квантової навігаційної системи для поїздів на активній залізничній магістралі. Система визначає розташування потягів без залучення супутників, опираючись на надточні сенсори. У світі це перший випадок, коли квантову навігацію перевіряють на повноцінній залізничній лінії.