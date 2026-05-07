В Египте запустили первую в Африке монорельсовую линию

Египет запустил первую в стране монорельсовую линию железной дороги для пассажиров. Она соединила новую административную столицу с районами восточного Каира, и сейчас работают уже 16 станций. Местные власти уверены, что новый транспорт сможет хотя бы частично убрать пробки, которые годами остаются проблемой для города.

Первые станции уже открыли

Речь идет о линии "Восточный Нил". Она проходит через районы Каира и ведет к так называемой "Новой столице", где сейчас размещают правительственные здания и деловые кварталы. Всего на линии будет 22 станции, но пока открыли только 16.

Линия также соединяется с сетью легкорельсового транспорта на станции "Город искусств и культуры". Поезда будут курсировать ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера. Внутри установили камеры наблюдения, экраны для пассажиров и места для людей с инвалидностью.

Власти обещают меньше пробок

Министр транспорта Египта Камель аль-Вазир заявил, что запуск линии поможет уменьшить нагрузку на дороги. Также в стране рассчитывают, что жители хотя бы частично пересядут с частных авто на общественный транспорт.

В Alstom заявили, что это первая монорельсовая система такого типа в Африке. Поезда для нее собирали в британском Дерби.

По оценкам властей, дорога между станциями "Эль-Мошир Тантави" и "Джастис-Сити" теперь будет занимать примерно 40 минут, а не полтора часа, как раньше.

Сколько потратили на строительство

Сейчас Египет строит сразу две монорельсовые линии. Длина "Восточного Нила" составляет 56,5 километра. Другая линия, западная, будет иметь еще 13 станций и около 42 километров маршрута. Весь проект оценивается в 4,5 млрд долларов.

Этот проект реализуют компании Orascom Construction и Arab Contractors. Ожидается, что монорельс сможет перевозить до 45 тысяч пассажиров в час в одном направлении.

Что еще стоит знать о железной дороге за рубежом

