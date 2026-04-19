Головна Транспорт Європейська компанія запускає лоукост-сервіс на залізниці

Європейська компанія запускає лоукост-сервіс на залізниці

Дата публікації: 19 квітня 2026 11:05
Компанія GoVolta запустила дешеві поїзди Європою
Пасажирський потяг нідерландського стартапу GoVolta. Фото: GoVolta

Нідерландська компанія GoVolta, яка отримала назву "easyJet of rail", запустили перші маршрути, прагнучи кардинально змінити міжнародні залізничні перевезення в Європі. Компанія робить ставку на знижені тарифи, щоб залучити мандрівників. Потяги компанії стануть головним конкурентом для більш великих перевізників. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на GoVolta.

Між двома столицями за сім годин

У вагонах передбачено два класи обслуговування. Найдешевший квиток коштує 10 євро, а середня ціна приблизно 30 євро (без великого багажу).

Поїзди курсують 3 рази на тиждень; з 1 липня напрямок до Берліна стане щоденним. 

Маршрут проходить через: 

Читайте також:
  • Амерсфорт;
  • Девентер;
  • Хенгело;
  • Оснабрюк;
  • Ганновер.

Шлях між Амстердамом і Берліном займає приблизно сім годин.

Велика конкуренція та дешеві квитки

У цьому напрямку GoVolta змагатиметься з Deutsche Bahn та Nederlandse Spoorwegen, які пропонують проїзд на високошвидкісних потягах ICE. Ці поїзди долають ту саму дистанцію швидче, за 5-6 годин, але ціна квитка залишається набагато вищою. 

Наразі стандартні квитки на поїзди Deutsche Bahn ICE між Амстердамом та Гамбургом коштують від 34 до 59 євро з однією-чотирма пересадками, а бронювання місць коштує додатково 5,70 євро. GoVolta, навпаки, пропонує середні ціни близько 30 євро за поїздку.

Поїзди GoVolta повільніші за швидкісні аналоги, але квитки — значно доступніші. GoVolta робить ставку на дешевизну замість швидкості. Їхні поїзди досягають максимальної швидкості 160 км/год, що значно менше за 300 км/год ICE або Eurostar. Це означає, наприклад, удвічі довший час на майбутньому маршруті до Парижа.

В компанії кажуть, що хочуть зробити залізницю альтернативою лоукост-авіації.

Компанія вже анонсувала розширення і планує до кінця 2026 року запустити бюджетний маршрут Амстердам — Париж через Гент у Бельгії. Середня ціна квитка в обидва боки становитиме приблизно 50 євро.

Що ще варто знати українцям про залізницю в Європі

Раніше ми розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також ми повідомляли, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною.

Справа в тому, що він поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни. Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

поїзди залізниця ціни на квитки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
