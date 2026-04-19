Компанія GoVolta запустила дешеві поїзди Європою

Пасажирський потяг нідерландського стартапу GoVolta. Фото: GoVolta

Нідерландська компанія GoVolta, яка отримала назву "easyJet of rail", запустили перші маршрути, прагнучи кардинально змінити міжнародні залізничні перевезення в Європі. Компанія робить ставку на знижені тарифи, щоб залучити мандрівників. Потяги компанії стануть головним конкурентом для більш великих перевізників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на GoVolta.

Між двома столицями за сім годин

У вагонах передбачено два класи обслуговування. Найдешевший квиток коштує 10 євро, а середня ціна приблизно 30 євро (без великого багажу).

Поїзди курсують 3 рази на тиждень; з 1 липня напрямок до Берліна стане щоденним.

Маршрут проходить через:

Амерсфорт;

Девентер;

Хенгело;

Оснабрюк;

Ганновер.

Шлях між Амстердамом і Берліном займає приблизно сім годин.

Велика конкуренція та дешеві квитки

У цьому напрямку GoVolta змагатиметься з Deutsche Bahn та Nederlandse Spoorwegen, які пропонують проїзд на високошвидкісних потягах ICE. Ці поїзди долають ту саму дистанцію швидче, за 5-6 годин, але ціна квитка залишається набагато вищою.

Наразі стандартні квитки на поїзди Deutsche Bahn ICE між Амстердамом та Гамбургом коштують від 34 до 59 євро з однією-чотирма пересадками, а бронювання місць коштує додатково 5,70 євро. GoVolta, навпаки, пропонує середні ціни близько 30 євро за поїздку.

Поїзди GoVolta повільніші за швидкісні аналоги, але квитки — значно доступніші. GoVolta робить ставку на дешевизну замість швидкості. Їхні поїзди досягають максимальної швидкості 160 км/год, що значно менше за 300 км/год ICE або Eurostar. Це означає, наприклад, удвічі довший час на майбутньому маршруті до Парижа.

В компанії кажуть, що хочуть зробити залізницю альтернативою лоукост-авіації.

Компанія вже анонсувала розширення і планує до кінця 2026 року запустити бюджетний маршрут Амстердам — Париж через Гент у Бельгії. Середня ціна квитка в обидва боки становитиме приблизно 50 євро.

Раніше ми розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також ми повідомляли, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною.

Справа в тому, що він поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни. Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.