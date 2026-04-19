Компанія GoVolta запустила дешеві поїзди Європою

Європейська компанія запускає лоукост-сервіс на залізниці
Нідерландська компанія GoVolta, яка отримала назву "easyJet of rail", запустили перші маршрути, прагнучи кардинально змінити міжнародні залізничні перевезення в Європі. Компанія робить ставку на знижені тарифи, щоб залучити мандрівників. Потяги компанії стануть головним конкурентом для більш великих перевізників.
Між двома столицями за сім годин
У вагонах передбачено два класи обслуговування. Найдешевший квиток коштує 10 євро, а середня ціна приблизно 30 євро (без великого багажу).
Поїзди курсують 3 рази на тиждень; з 1 липня напрямок до Берліна стане щоденним.
Маршрут проходить через:
- Амерсфорт;
- Девентер;
- Хенгело;
- Оснабрюк;
- Ганновер.
Шлях між Амстердамом і Берліном займає приблизно сім годин.
Велика конкуренція та дешеві квитки
У цьому напрямку GoVolta змагатиметься з Deutsche Bahn та Nederlandse Spoorwegen, які пропонують проїзд на високошвидкісних потягах ICE. Ці поїзди долають ту саму дистанцію швидче, за 5-6 годин, але ціна квитка залишається набагато вищою.
Наразі стандартні квитки на поїзди Deutsche Bahn ICE між Амстердамом та Гамбургом коштують від 34 до 59 євро з однією-чотирма пересадками, а бронювання місць коштує додатково 5,70 євро. GoVolta, навпаки, пропонує середні ціни близько 30 євро за поїздку.
Поїзди GoVolta повільніші за швидкісні аналоги, але квитки — значно доступніші. GoVolta робить ставку на дешевизну замість швидкості. Їхні поїзди досягають максимальної швидкості 160 км/год, що значно менше за 300 км/год ICE або Eurostar. Це означає, наприклад, удвічі довший час на майбутньому маршруті до Парижа.
В компанії кажуть, що хочуть зробити залізницю альтернативою лоукост-авіації.
Компанія вже анонсувала розширення і планує до кінця 2026 року запустити бюджетний маршрут Амстердам — Париж через Гент у Бельгії. Середня ціна квитка в обидва боки становитиме приблизно 50 євро.
