Реструктуризація у Volkswagen: оптимізація роботи призвела до закриття заводів та скорочень

Автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Німецький автогігант Volkswagen змушений іти на радикальні кроки задля збереження конкурентоспроможності. Наглядова рада компанії затвердила масштабний план реструктуризації, який скоротить близько 50 000 робочих місць. Це стало наймасштабнішим переформатуванням за всю 89-річну історію бренду, покликаним компенсувати збитки від обтяжливих мит, надлишкових виробничих потужностей та агресивного тиску китайських виробників електрокарів.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters, передають Новини.LIVE.

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Де очікуються зміни

У рамках нової стратегії керівництво шукатиме альтернативи для чотирьох заводів у Німеччині:

Емден. Цвікау. Неккарзульм. Ганновер.

Протягом наступного десятиліття на цих майданчиках поступово завершиться випуск поточних моделей, а з 2031 року вони почнуть згортати діяльність. Наразі сторони заклали 10 місяців на консультації щодо їхньої подальшої долі.

Схвалений план також дав змогу уникнути відкритого конфлікту з профспілками та владою землі Нижня Саксонія, яка є другим за величиною акціонером компанії.

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Перші наслідки рішення

Генеральний директор Олівер Блюме назвав ухвалене рішення потужним сигналом щодо майбутнього компанії, наголосивши на збереженні відповідальності за бізнес у глобальному масштабі.

Інвестори сприйняли закриття гострої фази управлінської кризи з оптимізмом. Акції Volkswagen на Франкфуртській біржі після оголошення планів зросли на 7,9%. А структура управління буде спрощена, що обмежить прямий вплив профспілок на оперативні рішення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як діятиме екіпаж літаку, якщо вдарить блискавка. Пілот розповів, що жодна авіакомпанія не заходить у грозові хмари та завжди їх облітають. Фахівець зізнався, що головна іронія полягає в тому, що в літак блискавка може влучити і біля грозової активності, проте це мало ймовірно.

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