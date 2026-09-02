Блискавка вдарила в літак: пілот розповів, чи несе вона загрозу для пасажирів

Літак Emirates. Фото: Юлія Ляхова/Новини.LIVE

А ви коли-небудь замислювались що буде, якщо блискавка вдарить у літак? Здавалось би, що завдяки технологіям літаки захищені від можливих загроз. Проте працівник авіації пояснив головні загрози, якщо літак опиниться серед грозових хмар.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи несе блискавка загрозу для літака

Пілот розповів, що жодна авіакомпанія не заходить у грозові хмари та завжди їх облітають.

"Всередині сильна турбулентність, обледеніння, шквали, град, і найголовніше – це електрична активність", — пояснив він.

Фахівець зізнався, що головна іронія полягає в тому, що в літак блискавка може влучити і біля грозової активності, проте це мало ймовірно.

Читайте також:

"Давайте згадаємо трохи фізики. Як це працює? Фюзеляж — це як сітка Фарадея. Струм проходить по поверхні літака, зайшов в одну точку і вийшов з іншої, всередину він не потрапляє", — запевнив пілот.

Сітка Фарадея (або клітка Фарадея) — це захисний бар'єр із провідного матеріалу у вигляді сітки, який затримує електромагнітні хвилі.

Пілот пояснив, що при влучанні блискавки в літак пасажири зазвичай бачать тільки короткий спалах світла, який не несе жодної небезпеки. Всередині літака все тихо та безпечно.

Проте від влучань блискавок пошкоджується поверхня літака — страждає фарба, або залишається маленький слід від коптіння.

Інколи блискавки також можуть спричиняти збої в роботі датчиків або радіонавігаційних приладів — тому літак завжди має резервні, дубльовані системи.

Пілот пояснив, що найнеприємнішим є не сам удар, а яскравий спалах. За його словами, він може на секунду осліпити, особливо вночі, або взагалі навіть призвести до втрати зору.

Чоловік також запевнив, що навіть у тому випадку, якщо блискавка таки потрапить у літак, пілоти обов'язково перевіряють потрібні системи у польоті, а вже на землі техніки проводиться повний огляд літака.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, для чого потрібні крихітні дірочки в ілюмінаторах літаків. Ці отвори насправді не проходять наскрізь через все скло. Ілюмінатори в літаках складаються з трьох шарів акрилу, і отвір проходить лише через середню шибку.