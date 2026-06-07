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Головна Транспорт Аеропорти біля кордону з Україною: куди найвигідніше доїхати з Києва

Аеропорти біля кордону з Україною: куди найвигідніше доїхати з Києва

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 13:37
Аеропорти поблизу Україні: як вигідно їхати з Києва
Закрите небо над Україною. Фото: скриншот Flightradar24

Через закрите небо над Україною українцям доводиться подолати справжній квест, щоб потрапити на курорт своєї мрії. Якщо є ви плануєте виїзд за кордон великою родиною — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі. Перед поїздкою варто ретельно спланувати свій маршрут.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт у ЄС найближчий до Києва.

Який аеропорт ближчий до українського кордону з Києва

Перед поїздкою за кордон на власному авто,  яку відстань вам доведеться подолати до аеропорту тієї чи іншої країни і обрати найбільш оптимальний та вигідний маршрут.

Зокрема, українцям буде зручно дістатися до Європи та популярних курортів з польських міст Жешув (725 кілометрів від Києва) та Люблін (605 кілометрів від Києва). Дорога по польського Кракова складе близько 10 годин на авто (881 кілометр від столиці). Останній є базами лоукостерів Ryanair та Wizz Air, тож туристам відкриваються десятки доступних напрямків "не за всі гроші світу".

Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 1
Відстань від Києва до аеропорту Жешува. Фото: скриншот
Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 2
Відстань від Києва до аеропорту Любліна. Фото: скриншот

Як варіант, кияни можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва). Проте мандрівникам варто врахувати, що аеропорти тут доволі невеликі і через це доступна невелика кількість напрямків.

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Аеропорти біля кордону з Україною – куди швидше доїхати з Києва - фото 3
Відстань від Києва до аеропорту Ясси. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, в які дні тижня можна "урвати" дешеві авіаквитки. Виявилось, що авіакомпанії іноді оприлюднюють спеціальні пропозиції пізно в понеділок, коли менше людей шукає рейси, і ці пропозиції можуть діяти аж до вівторка вранці.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародний аеропорт Дубая DXB мають закрити до 2035 року. Всі рейси мають перенести до нового авіаційного вузла Аль-Мактум із 5 паралельними злітними смугами та близько 400 гейтами. Новий аеропорт закріпить роль Дубая як одного з головних центрів світової авіації. 

Київ аеропорти подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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