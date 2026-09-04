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Головна Транспорт Режим роботи метро Харкова та інтервали руху поїздів: графік у вересні

Режим роботи метро Харкова та інтервали руху поїздів: графік у вересні

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4 вересня 2026 07:25
Метро в Харкові: як працює у вересні 2026 року
Метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE

В розпал війни метрополітен в Харкові залишається однієї з головних артерій міста. Його лінії з'єднують різні райони міста з центром, крім того, у його стінах можна врятуватися під час ударів Росії. У вересні 2026 року метро працюватиме за звичайним та стабільним графіком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

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Як працює метро Харкова у вересні 2026 року

 Метро Харкова нараховує 30 станції, розташовані на трьох лініях метро (синя, червона та зелена) й з'єднують різні райони міста. 

Пересадкові вузли в метро Харкова:

  • "Майдан Конституції" ↔ "Історичний музей" — пересадка між Холодногірсько-Заводською (червоною) та Салтівською (синьою) лініями;
  • "Університет" ↔ "Держпром" — пересадка між Салтівською (синьою) та Олексіївською (зеленою) лініями;
  • "Спортивна" ↔ "Метробудівників" — пересадка між Холодногірсько-Заводською (червоною) та Олексіївською (зеленою) лініями.

У вересні 2026 року підземка відкриває свої двері для пасажирів щодня із з 5:30 до 21:30. У будні потяги курсують кожні 10 хвилин, після 20:00 час очікування зростає до 15-25 хвилин.

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У вихідні та святкові дні інтервал зростає 20 хвилин, у вечірній час — 25 хвилин.

Під час комендантської години метро в Харкові приймає пасажирів під час повітряної тривоги. Проте кожному громадянину необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

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Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

З 24 червня 2022 року проїзд у метро Харкова безкоштовний. Зокрема, у вересні 2026 року вхід для містян та гостей міста залишається вільним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, про найкоротше метро в світі. Підземка налічує лише шість станцій та єдиний тунель, довжина якого становить трохи більше 1,8 км. Вагони метро курсують по підземному схилу, а всередині кожного вагона та на платформах передбачені сходинки для пасажирів.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Харків метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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