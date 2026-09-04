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Главная Транспорт Volkswagen сократит 50 тысяч рабочих мест: какие 4 завода закроют

Volkswagen сократит 50 тысяч рабочих мест: какие 4 завода закроют

Ua ru
4 сентября 2026 14:27
Реструктуризация в Volkswagen: оптимизация деятельности привела к закрытию заводов и сокращениям
Автомобили. Фото: Новини.LIVE

Немецкий автогигант Volkswagen вынужден идти на радикальные меры для сохранения конкурентоспособности. Наблюдательный совет компании утвердил масштабный план реструктуризации, который приведет к сокращению около 50 000 рабочих мест. Это стало самой масштабной реорганизацией за всю 89-летнюю историю бренда, призванной компенсировать убытки от обременительных пошлин, избыточных производственных мощностей и агрессивного давления со стороны китайских производителей электромобилей.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters, передают Новини.LIVE.

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Где ожидаются изменения

В рамках новой стратегии руководство будет искать альтернативы для четырёх заводов в Германии:

  1. Эмден.
  2. Цвикау.
  3. Неккарзульм.
  4. Ганновер.

В течение следующего десятилетия на этих площадках постепенно завершится выпуск текущих моделей, а с 2031 года они начнут сворачивать деятельность. На данный момент стороны заложили 10 месяцев на консультации относительно их дальнейшей судьбы.

Утвержденный план также позволил избежать открытого конфликта с профсоюзами и властями земли Нижняя Саксония, которая является вторым по величине акционером компании.

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Первые последствия решения

Генеральный директор Оливер Блюме назвал принятое решение мощным сигналом о будущем компании, подчеркнув сохранение ответственности за бизнес в глобальном масштабе.

Инвесторы с оптимизмом восприняли завершение острой фазы управленческого кризиса. Акции Volkswagen на Франкфуртской бирже после объявления планов выросли на 7,9%. А структура управления будет упрощена, что ограничит прямое влияние профсоюзов на оперативные решения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как будет действовать экипаж самолета, если в него ударит молния. Пилот рассказал, что ни одна авиакомпания не заходит в грозовые облака и всегда их облетает. Специалист признался, что главная ирония заключается в том, что в самолет молния может попасть и вблизи грозовой активности, однако это маловероятно.

Также Новини.LIVE сообщали, до какого аэропорта быстрее всего доехать из Киева. В частности, украинцам будет удобно добраться до Европы и популярных курортов из польских городов Жешув (725 километров от Киева) и Люблин (605 километров от Киева).

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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