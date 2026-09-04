Реструктуризация в Volkswagen: оптимизация деятельности привела к закрытию заводов и сокращениям

Volkswagen сократит 50 тысяч рабочих мест: какие 4 завода закроют
Немецкий автогигант Volkswagen вынужден идти на радикальные меры для сохранения конкурентоспособности. Наблюдательный совет компании утвердил масштабный план реструктуризации, который приведет к сокращению около 50 000 рабочих мест. Это стало самой масштабной реорганизацией за всю 89-летнюю историю бренда, призванной компенсировать убытки от обременительных пошлин, избыточных производственных мощностей и агрессивного давления со стороны китайских производителей электромобилей.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters, передают Новини.LIVE.
Где ожидаются изменения
В рамках новой стратегии руководство будет искать альтернативы для четырёх заводов в Германии:
- Эмден.
- Цвикау.
- Неккарзульм.
- Ганновер.
В течение следующего десятилетия на этих площадках постепенно завершится выпуск текущих моделей, а с 2031 года они начнут сворачивать деятельность. На данный момент стороны заложили 10 месяцев на консультации относительно их дальнейшей судьбы.
Утвержденный план также позволил избежать открытого конфликта с профсоюзами и властями земли Нижняя Саксония, которая является вторым по величине акционером компании.
Первые последствия решения
Генеральный директор Оливер Блюме назвал принятое решение мощным сигналом о будущем компании, подчеркнув сохранение ответственности за бизнес в глобальном масштабе.
Инвесторы с оптимизмом восприняли завершение острой фазы управленческого кризиса. Акции Volkswagen на Франкфуртской бирже после объявления планов выросли на 7,9%. А структура управления будет упрощена, что ограничит прямое влияние профсоюзов на оперативные решения.
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