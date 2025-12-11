Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 16:47
Вокзал у Львові названо одним з найгарніших в Європі — яке місце посів
Львівський вокзал. Фото: koblevo-info.com

Львівський вокзал увійшов у топ-10 найкрасивіших вокзалів Європи. Він посів 7 місце у рейтингу за версією міжнародної онлайн-гри-симулятора TrainStation. Мандрівників зі всього світу вражають його елегантні фасади та унікальна старовинна атмосфера.

Про це йдеться на офіційному порталі гри.

Реклама
Читайте також:

Найгарніші вокзали Європи

Рейтинг очолив Центральний вокзал Антверпена у Бельгії — його величний купол, мармурові зали та дах із заліза і скла роблять його вражаючим прикладом еклектичної архітектури. Його форми нагадують справжній палац.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друге місце посів Головний вокзал Праги із його розкішними залами очікування, вітражними куполами та унікальною атмосферою. Закрив трійку лідерів залізничний вокзал Сан-Бенту у Порту (Португалія). Мандрівники обожнюють його за унікальні фрески азулежу, які зображують сцени з історії та культури Португалії.

Головний залізничний вокзал Львова став 7 у рейтингу — він є одним з найкращих зразків архітектури в стилі модерн у Східній Європі. Він подобається любителям потягів за елегантний фасад та його історичну атмосферу, які "дають справжнє відчуття старовинного європейського залізничного шарму".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

подорож рейтинг Європа вокзали залізниця
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації