Вокзал у Львові названо одним з найгарніших в Європі — яке місце посів

Львівський вокзал. Фото: koblevo-info.com

Львівський вокзал увійшов у топ-10 найкрасивіших вокзалів Європи. Він посів 7 місце у рейтингу за версією міжнародної онлайн-гри-симулятора TrainStation. Мандрівників зі всього світу вражають його елегантні фасади та унікальна старовинна атмосфера.

Про це йдеться на офіційному порталі гри.

Найгарніші вокзали Європи

Рейтинг очолив Центральний вокзал Антверпена у Бельгії — його величний купол, мармурові зали та дах із заліза і скла роблять його вражаючим прикладом еклектичної архітектури. Його форми нагадують справжній палац.

Друге місце посів Головний вокзал Праги із його розкішними залами очікування, вітражними куполами та унікальною атмосферою. Закрив трійку лідерів залізничний вокзал Сан-Бенту у Порту (Португалія). Мандрівники обожнюють його за унікальні фрески азулежу, які зображують сцени з історії та культури Португалії.

Головний залізничний вокзал Львова став 7 у рейтингу — він є одним з найкращих зразків архітектури в стилі модерн у Східній Європі. Він подобається любителям потягів за елегантний фасад та його історичну атмосферу, які "дають справжнє відчуття старовинного європейського залізничного шарму".

