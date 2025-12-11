Видео
Вокзал в Украине признали одним из самых красивых в Европе (фото)

Дата публикации 11 декабря 2025 16:47
Вокзал во Львове назван одним из самых красивых в Европе — какое место занял
Львовский вокзал. Фото: koblevo-info.com

Львовский вокзал вошел в топ-10 самых красивых вокзалов Европы. Он занял 7 место в рейтинге по версии международной онлайн-игры-симулятора TrainStation. Путешественников со всего мира поражают его элегантные фасады и уникальная старинная атмосфера.

Об этом говорится на официальном портале игры.

Читайте также:

Самые красивые вокзалы Европы

Рейтинг возглавил Центральный вокзал Антверпена в Бельгии — его величественный купол, мраморные залы и крыша из железа и стекла делают его впечатляющим примером эклектической архитектуры. Его формы напоминают настоящий дворец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второе место занял Главный вокзал Праги с его роскошными залами ожидания, витражными куполами и уникальной атмосферой. Закрыл тройку лидеров железнодорожный вокзал Сан-Бенту в Порту (Португалия). Путешественники обожают его за уникальные фрески азулежу, изображающие сцены из истории и культуры Португалии.

Главный железнодорожный вокзал Львова стал 7 в рейтинге — он является одним из лучших образцов архитектуры в стиле модерн в Восточной Европе. Он нравится любителям поездов за элегантный фасад и его историческую атмосферу, которые "дают настоящее ощущение старинного европейского железнодорожного шарма".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

путешествие рейтинг Европа вокзалы железная дорога
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
