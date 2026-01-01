Відео
Водоспад та сад — який вигляд має найгарніший аеропорт світу

Водоспад та сад — який вигляд має найгарніший аеропорт світу

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 15:15
Найкрасивіший аеропорт у світі — де розташований та чим унікальний (фото)
Аеропорт в Сінгапурі. Фото: bostonglobe.com

Чангі в Сінгапурі був визнаний найкращим міжнародним аеропортом світу у 2025 році за версією Travel+Leisure в рамках премії India’s Best Awards. Мандрівники високо оцінили комфорт та інфраструктуру.

Про це пише Economic Times.

Читайте також:

Чим унікальний аеропорт Чангі в Сінгапурі

Аеропорт відомий своїм стильним інтер’єром, критими садами та атракціонами, які перетворюють довгі пересадки на приємні емоції. В Чангі побудували найвищий у світі критий водоспад, сади метеликів та мистецькими просторами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В аеропорту широкий вибір закладів харчування та магазинів — від місцевої кухні до міжнародних брендів. Тут також є все необхідне для комфортного релаксу — транзитні готелі, капсули для сну та зони відпочинку.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

аеропорти подорож Сінгапур туризм архітектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
