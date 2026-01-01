Найкрасивіший аеропорт у світі — де розташований та чим унікальний (фото)

Водоспад та сад — який вигляд має найгарніший аеропорт світу
Чангі в Сінгапурі був визнаний найкращим міжнародним аеропортом світу у 2025 році за версією Travel+Leisure в рамках премії India’s Best Awards. Мандрівники високо оцінили комфорт та інфраструктуру.
Про це пише Economic Times.
Чим унікальний аеропорт Чангі в Сінгапурі
Аеропорт відомий своїм стильним інтер’єром, критими садами та атракціонами, які перетворюють довгі пересадки на приємні емоції. В Чангі побудували найвищий у світі критий водоспад, сади метеликів та мистецькими просторами.
В аеропорту широкий вибір закладів харчування та магазинів — від місцевої кухні до міжнародних брендів. Тут також є все необхідне для комфортного релаксу — транзитні готелі, капсули для сну та зони відпочинку.
