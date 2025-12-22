Правила перевезення ручної поклажі в аеропортах Дубая — як не натрапити на штрафи

Міжнародний аеропорт Дубай. Фото: Simon Calder

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) залишається одним з найзавантаженіших у світі. Щоб пройти контроль без проблем після впровадженням автоматизованих систем обробки багажу, пасажири повинні дотримуватися суворих правил. В інакшому випадку мандрівники ризикують зіткнутися із затримками або відмовами.

Про це пише Travel and tour world.

Реклама

Читайте також:

Перевезення ручної поклажі в аеропортах Дубая

У аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Усі рідини, гелі та аерозолі повинні бути в ємностях об'ємом не більше 100 мл. Загальний об'єм не має перевищувати 1 літр.

Предмети повинні поміщатися в прозорий пластиковий пакет розміром приблизно 20 см x 20 см, який можна закрити.



Портативні зарядні пристрої дозволяється перевозити тільки в ручній поклажі. Кожен пасажир може перевозити тільки один (1) портативний зарядний пристрій (потужністю менш як 100 Вт·год). Портативні зарядні пристрої повинні зберігатися під сидінням і не можуть бути розміщені в багажних полицях над головою під час польоту. Пристрої з батареями потужністю понад 160 Вт·год забороняються.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців в аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.