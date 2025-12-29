Ціни на авіаквитки до Британії зростуть щонайменше вдвічі — деталі

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Найближчим часом може суттєво зрости ціна на авіаквитки до Великої Британії. Це пов'язано зі зміною ставки податків на нерухомість в країні, через що аеропорти країни понесуть великі витрати.

Про це пише The Guardian.

Зростання податків для аеропортів в Британії

Зазначається, що регіональні аеропорти є одними з тих, хто першими зіткнеться з найрізкішим підвищенням ставок податку на бізнес серед усіх секторів Британії через перегляд оцінки нерухомості, що лежить в основі цього податку.

За розрахунками глобальної податкової фірми Ryan на основі даних Агентства з оцінки нерухомості, в деяких випадках оціночна вартість під час останньої переоцінки нерухомості зросла більш ніж у шість разів, що призвело до різкого зростання податкових рахунків.

Навіть з урахуванням перехідних пільг, які обмежують підвищення до 30% наступного року, регіональні аеропорти все одно зазнають одних з найбільших грошових витрат у країні. Їх рахунки протягом наступних трьох років зростуть у понад кілька разів.

Через вищезазначені зміни спочатку неминуче зростуть збори аеропортів, а також витрати авіакомпаній. Ці фактори, звичайно, вплинуть на вартість квитків.

