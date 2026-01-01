Самый красивый аэропорт в мире — где расположен и чем уникален (фото)

Аэропорт в Сингапуре. Фото: bostonglobe.com

Чанги в Сингапуре был признан лучшим международным аэропортом мира в 2025 году по версии Travel+Leisure в рамках премии India's Best Awards. Путешественники высоко оценили комфорт и инфраструктуру.

Об этом пишет Economic Times.

Чем уникален аэропорт Чанги в Сингапуре

Аэропорт известен своим стильным интерьером, крытыми садами и аттракционами, которые превращают долгие пересадки в приятные эмоции. В Чанги построили самый высокий в мире крытый водопад, сады бабочек и художественными пространствами.

В аэропорту широкий выбор заведений питания и магазинов — от местной кухни до международных брендов. Здесь также есть все необходимое для комфортного релакса — транзитные отели, капсулы для сна и зоны отдыха.

