Главная Транспорт Водопад и сад — как выглядит самый красивый аэропорт мира

Водопад и сад — как выглядит самый красивый аэропорт мира

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 15:15
Самый красивый аэропорт в мире — где расположен и чем уникален (фото)
Аэропорт в Сингапуре. Фото: bostonglobe.com

Чанги в Сингапуре был признан лучшим международным аэропортом мира в 2025 году по версии Travel+Leisure в рамках премии India's Best Awards. Путешественники высоко оценили комфорт и инфраструктуру.

Об этом пишет Economic Times.

Читайте также:

Чем уникален аэропорт Чанги в Сингапуре

Аэропорт известен своим стильным интерьером, крытыми садами и аттракционами, которые превращают долгие пересадки в приятные эмоции. В Чанги построили самый высокий в мире крытый водопад, сады бабочек и художественными пространствами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В аэропорту широкий выбор заведений питания и магазинов — от местной кухни до международных брендов. Здесь также есть все необходимое для комфортного релакса — транзитные отели, капсулы для сна и зоны отдыха.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Дубая ввели строгие правила перевозки ручной клади с целью оптимизации работы и соблюдения стандартов безопасности.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

аэропорты путешествие Сингапур туризм архитектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
