Де в аеропорту заборонено фотографуватись — зони та правила

Багато мандрівників діляться своїми знімками в аеропорту в соціальних мережах перед вильотом, щоб викликати заздрість у своїх друзів та знайомих. Робити фото на пам'ять є важливою частиною відпустки для більшості людей, але є місця, де це може спричинити неприємності.

Заборона фото в аеропорту

В аеропорту є місця, де пасажирам заборонено фотографувати. Зокрема не можна діставати телефони, стоячи в черзі на контроль безпеки або митний контроль.

Крім того, пасажирам заборонено фотографувати після того, як вони пройшли в зал вильоту. Також багато аеропортів не дозволяють фотографувати літаки на злітно-посадковій смузі.

В пасажирів також може виникнути спокуса сфотографувати літак перед посадкою на борт — проте це є порушенням протоколу безпеки і може призвести до неприємностей.

Після терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку в більшості аеропортів світу було значно посилено заходи безпеки. Саме тому у більшості аеропортів пасажирам заборонено робити фотографії на злітно-посадковій смузі перед відльотом.

