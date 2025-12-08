Відео
Головна Транспорт "Влетите" на штраф — де не варто фотографуватись в аеропорту

"Влетите" на штраф — де не варто фотографуватись в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 07:55
Де в аеропорту заборонено фотографуватись — зони та правила
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Багато мандрівників діляться своїми знімками в аеропорту в соціальних мережах перед вильотом, щоб викликати заздрість у своїх друзів та знайомих. Робити фото на пам'ять є важливою частиною відпустки для більшості людей, але є місця, де це може спричинити неприємності.

Про це пише The Sun.

Заборона фото в аеропорту

В аеропорту є місця, де пасажирам заборонено фотографувати. Зокрема не можна діставати телефони, стоячи в черзі на контроль безпеки або митний контроль.

Крім того, пасажирам заборонено фотографувати після того, як вони пройшли в зал вильоту. Також багато аеропортів не дозволяють фотографувати літаки на злітно-посадковій смузі.

В пасажирів також може виникнути спокуса сфотографувати літак перед посадкою на борт — проте це є порушенням протоколу безпеки і може призвести до неприємностей.

Після терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку в більшості аеропортів світу було значно посилено заходи безпеки. Саме тому у більшості аеропортів пасажирам заборонено робити фотографії на злітно-посадковій смузі перед відльотом.

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також ми писали, що Ryanair на тлі мирних перемовин США, України та Росії про завершення миру будує плани повернення до аеропортів Києва, Львова та Одеси. Лоукостер готовий відновити рейси до України у короткі терміни.

аеропорти подорож літаки туризм заборони
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
