Где в аэропорту запрещено фотографироваться — зоны и правила

Многие путешественники делятся своими снимками в аэропорту в социальных сетях перед вылетом, чтобы вызвать зависть у своих друзей и знакомых. Делать фото на память является важной частью отпуска для большинства людей, но есть места, где это может вызвать неприятности.

Запрет фото в аэропорту

В аэропорту есть места, где пассажирам запрещено фотографировать. В частности нельзя доставать телефоны, стоя в очереди на контроль безопасности или таможенный контроль.

Кроме того, пассажирам запрещено фотографировать после того, как они прошли в зал вылета. Также многие аэропорты не позволяют фотографировать самолеты на взлетно-посадочной полосе.

У пассажиров также может возникнуть соблазн сфотографировать самолет перед посадкой на борт — однако это является нарушением протокола безопасности и может привести к неприятностям.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в большинстве аэропортов мира были значительно усилены меры безопасности. Именно поэтому в большинстве аэропортов пассажирам запрещено делать фотографии на взлетно-посадочной полосе перед отлетом.

