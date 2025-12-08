Видео
Україна
"Влетите" на штраф — где не стоит фотографироваться в аэропорту

Дата публикации 8 декабря 2025 07:55
Где в аэропорту запрещено фотографироваться — зоны и правила
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие путешественники делятся своими снимками в аэропорту в социальных сетях перед вылетом, чтобы вызвать зависть у своих друзей и знакомых. Делать фото на память является важной частью отпуска для большинства людей, но есть места, где это может вызвать неприятности.

Об этом пишет The Sun.

Запрет фото в аэропорту

В аэропорту есть места, где пассажирам запрещено фотографировать. В частности нельзя доставать телефоны, стоя в очереди на контроль безопасности или таможенный контроль.

Кроме того, пассажирам запрещено фотографировать после того, как они прошли в зал вылета. Также многие аэропорты не позволяют фотографировать самолеты на взлетно-посадочной полосе.

У пассажиров также может возникнуть соблазн сфотографировать самолет перед посадкой на борт — однако это является нарушением протокола безопасности и может привести к неприятностям.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в большинстве аэропортов мира были значительно усилены меры безопасности. Именно поэтому в большинстве аэропортов пассажирам запрещено делать фотографии на взлетно-посадочной полосе перед отлетом.

Напомним, ранее бортпроводник рассказал, что произойдет, если в борт самолета ударит молния.

Также мы писали, что Ryanair на фоне мирных переговоров США, Украины и России о завершении мира строит планы возвращения в аэропорты Киева, Львова и Одессы. Лоукостер готов возобновить рейсы в Украину в короткие сроки.

аэропорты путешествие самолеты туризм запреты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
