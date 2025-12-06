Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Головна Транспорт Не пустять на рейс — яку косметику не можна брати в літак

Не пустять на рейс — яку косметику не можна брати в літак

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 20:25
Яку косметику не можна брати у ручну поклажу — правила в аеропортах
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Плануєте подорож і хочете взяти з собою улюблений тональний крем чи лосьйон для тіла, проте сумніваєтеся чи можна їх брати в літак? Наразі у світі впроваджують сучасні сканери, які дозволяють брати із собою до двох літрів рідин, проте в багатьох аеропортах досі діють суворі обмеження для пасажирів.

Про це пише Metro.

Доглядова та декоративна косметика в аеропорту

Зазначається, що усі косметичні засоби (креми, олії, лосьйони, парфуми) та декоративна косметика (туш для вій, блиск для губ, тональний крем) вважаються рідинами і їх можна брати з собою, як і туалетні приналежності, такі як лак для волосся, піна для гоління, зубна паста, гель для душу та розчин для контактних лінз. Проте всі ці засоби мають бути упаковані належним чином.

Правила, яких необхідно дотримуватися при пакуванні косметики у ручну поклажу:

  • кожна ємність не повинна перевищувати 100 мл;
  • контейнери мають бути в одному прозорому пластиковому пакеті, який можна закрити, місткістю не більше одного літра і розміром приблизно 20 см x 20 см;
  • пасажир повинен мати можливість зручно помістити вміст у пакет і закрити його;
  • пакет повинен бути закритий, а не зав'язаним;
  • тільки один пластиковий пакет на особу;
  • пакет повинен бути показаний на контрольно-пропускному пункті в аеропорту.

Нагадаємо, ми розповідали, що перелік бюджетних компаній не обмежується популярними Wizz Air та Ryanair. Зокрема, є лоукост-авіакомпанії, що літають через океан (до Карибів, Таїланду, США тощо) та пропонують дуже вигідні ціни на квитки.

Також ми писали правила польотів із малюками в літаках ірландського лоукостера Ryanair. Вони допоможуть пройти контроль в аеропорту без зайвих проблем.

авіарейси правила аеропорти транспорт косметика
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
