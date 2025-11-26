Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Що насправді відбувається, коли в літак влучає блискавка

Що насправді відбувається, коли в літак влучає блискавка

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 11:24
Оновлено: 11:37
Чи може блискавка пошкодити літак — відповідь досвідченого бортпровідника
Літак Ryanair летить у похмуру погоду. Фото: Pexels.com
Ключові моменти Гроза під час польоту

Страшний сон багатьох туристів — це коли ви летите до омріяного курорту, проте погода раптово погіршується й у борт літака влучає блискавка. Стюард Матеуш Ковалевич, головною пристрастю якого є подорожі, пригадав такий випадок.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Гроза під час польоту

Ковалевич розповів, що коли вдарила блискавка, йому здалося, що це був спалах фотоапарата йому прямо в очі. За мить він почув з кабіни пілотів, що літак доведеться розвернути назад до Варшави.

"Літак був у порядку, але логічно було краще повернутися і сісти на інший літак, ніж ризикувати та дізнатися в Римі, що літак не може злітати", — сказав він.

Стюард заспокоїв та пояснив, що ці удари зазвичай завдають незначної шкоди, і в більшості випадків після перевірки працездатності всіх систем літак продовжує політ до пункту призначення. Окрім того, більшість сучасних літаків має захист від блискавок.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси подорож блискавка літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації