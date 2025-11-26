Чи може блискавка пошкодити літак — відповідь досвідченого бортпровідника

Літак Ryanair летить у похмуру погоду. Фото: Pexels.com

Страшний сон багатьох туристів — це коли ви летите до омріяного курорту, проте погода раптово погіршується й у борт літака влучає блискавка. Стюард Матеуш Ковалевич, головною пристрастю якого є подорожі, пригадав такий випадок.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Гроза під час польоту

Ковалевич розповів, що коли вдарила блискавка, йому здалося, що це був спалах фотоапарата йому прямо в очі. За мить він почув з кабіни пілотів, що літак доведеться розвернути назад до Варшави.

"Літак був у порядку, але логічно було краще повернутися і сісти на інший літак, ніж ризикувати та дізнатися в Римі, що літак не може злітати", — сказав він.

Стюард заспокоїв та пояснив, що ці удари зазвичай завдають незначної шкоди, і в більшості випадків після перевірки працездатності всіх систем літак продовжує політ до пункту призначення. Окрім того, більшість сучасних літаків має захист від блискавок.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.