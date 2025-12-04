Ryanair планує повернутися до України — умови та терміни

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair на тлі мирних перемовин США, України та Росії про завершення миру будує плани повернення до аеропортів Києва, Львова та Одеси. Лоукостер готовий відновити рейси до України у короткі терміни.

Про це пише Financial Times.

Ryanair про повернення до України

Зазначається, що після завершення війни керівництво лоукостера планує досягти в Україні пасажиропотоку у 4 млн осіб на рік. До закриття неба до України щорічно літало близько 1,5 млн пасажирів.

Як повідомив виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон, після підписання мирного договору квитки на літак до України можуть з'явитися в продажі вже через 2 тижні.

Він пояснив, що літаки лоукостера базуються в 95 аеропортах по всій Європі, й компанія може дозволити собі без порушення мережі у короткі терміни відкрити нові маршрути до великих українських міст.

"Ви можете літати з Дубліна, Шеннона, Корка, через всю Велику Британію чи Європу, у вас може бути три, чотири, п'ять рейсів на тиждень. Ви можете легко змінити напрямок в Україні", — підкреслив Вілсон.

