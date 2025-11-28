Перетин кордону зі Словаччиною у 2025 — правила та графік роботи пунктів пропуску

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Одним з важливих пунктів під час зборів у закордонну мандрівку є перевірка актуальної інформації про графік роботи пунктів пропуску та ознайомлення із чинними правилами виїзду з України. Без цих даних ви можете застрягти в пробках на кордоні, чи вас не пропустять прикордонники через відсутність потрібних документів.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Словаччина, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.

Автомобільні пункти пропуску на кордоні Україна — Словаччина

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Словаччиною функціонує 8 пунктів пропуску, з яких 3 — автомобільні, зокрема 1 — вантажний:

Ужгород — Вишнє-Нємецьке;

Ужгород — Вишнє-Нємецьке (вантажний);

Малий Березний — Убля.

Усі вищезазначені пункти пропуску працюють цілодобово.

На офіційному сайті ДПСУ можна ознайомитися з актуальним станом черг при в'їзді та виїзді з України. Інформація про кількість авто в черзі допоможе вам краще спланувати свою відпустку.

Документи, необхідні для перетину кордону Україна — Словаччина

Для виїзду з України необхідно мати при собі дійсні внутрішній та біометричний закордонний паспорти (має бути дійсний понад 180 днів із дати в’їзду), а також варто заздалегідь оформити страховий поліс. Чоловікам призовного віку від 22 до 60 років необхідно взяти із собою документи, які дають право на виїзд (довідка про інвалідність та інше.)

Водіям потрібно при перетині кордону пред'явити водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт, також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта. Авто має бути зареєстроване на державних номерних знаках з латинськими літерами, додатково на них має бути позначення "UA".

