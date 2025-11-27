Видео
Україна
Видео

Как легко собрать чемодан — эксперт показала новый метод

Дата публикации 27 ноября 2025 11:33
Как компактно упаковать все вещи в путешествие
Турист собирает чемодан. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Как не брать лишнего в путешествие

Большинство авиакомпании взимают кругленькую сумму за оплату багажа. Если вы планируете не длительный отпуск — можно существенно сэкономить, собрав все необходимое в ручную кладь. Эксперт показала, как компактно упаковать ваш чемодан и существенно сэкономить бюджет на путешествие.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Как не брать лишнего в путешествие

Эксперт по моде Элисон Лумбатис поделилась методом "5 к 1". Она порекомендовала составить в отпуск капсульный гардероб, по принципу 5-4-3-2-1. Вам нужно упаковать 5 различных топов и футболок, 4 пары джинсов и брюк, 3 пары обуви, 2 варианта верхней одежды и 1 универсальный аксессуар. С таким списком в ваш рюкзак или маленький чемодан поместятся еще и маленькие безделушки и белье.

"Ключевым моментом является выбор универсальных вещей, которые можно сочетать, чтобы они подходили для любых мероприятий, которые вы запланировали на отдыхе", — посоветовала специалист.

Напомним, ранее бортпроводник рассказал, что произойдет, если в борт самолета ударит молния.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
