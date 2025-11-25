Як запобігти укачуванню в дорозі — корисна функція смартфонів iPhone

Дівчина користується телефоном в авто. Фото: freepik.com

Під час мандрівки на авто багато пасажирів стикаються із проблемою захитування. Нерідко вона виникає через те, що під час руху ми звикли розважати себе соцмережами та іграми на смартфоні. Компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі.

Корисна фішка iPhone для мандрівників

Майже кожна третя людина у світі має високу схильність до закачування — це дуже поширена проблема із неприємними симптомами, яка перетворює будь-яку мандрівку на авто чи автобусі на справжнє випробування. Проте відома американська компанія Apple створила функцію Vehicle Motion Cues, яка допоможе полегшити вашу подорож.

Щоб активувати доступну функцію на вашому смартфоні, просто перейдіть до "Налаштувань" > "Доступність" > "Рух" на iPhone. Після цього натисніть "Показувати сигнали руху автомобіля" та оберіть або "Увімкнено" або "Автоматично". В останньому випадку функція буде працювати завжди, коли ви рухаєтеся транспортом. Після ввімкнення Vehicle Motion Cues на екрані з'являться чорні точки, які допоможуть запобігти захитуванню.

"Ці точки рухаються синхронно з рухом транспортного засобу, допомагаючи вашому мозку співвідносити те, що він бачить, з тим, що відчуває. Цей ефект має на меті зменшити сенсорну невідповідність, яка викликає закачування", — розповіли в Apple.