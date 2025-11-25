Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Захитування в подорожі —  корисна функція iPhone для туристів

Захитування в подорожі —  корисна функція iPhone для туристів

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 20:15
Оновлено: 19:50
Як запобігти укачуванню в дорозі — корисна функція смартфонів iPhone
Дівчина користується телефоном в авто. Фото: freepik.com
Ключові моменти Корисна фішка iPhone для мандрівників

Під час мандрівки на авто багато пасажирів стикаються із проблемою захитування. Нерідко вона виникає через те, що під час руху ми звикли розважати себе соцмережами та іграми на смартфоні. Компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Корисна фішка iPhone для мандрівників

Майже кожна третя людина у світі має високу схильність до закачування — це дуже поширена проблема із неприємними симптомами, яка перетворює будь-яку мандрівку на авто чи автобусі на справжнє випробування. Проте відома американська компанія Apple створила функцію Vehicle Motion Cues, яка допоможе полегшити вашу подорож.

Щоб активувати доступну функцію на вашому смартфоні, просто перейдіть до "Налаштувань" > "Доступність" > "Рух" на iPhone. Після цього натисніть "Показувати сигнали руху автомобіля" та оберіть або "Увімкнено" або "Автоматично". В останньому випадку функція буде працювати завжди, коли ви рухаєтеся транспортом. Після ввімкнення Vehicle Motion Cues на екрані з'являться чорні точки, які допоможуть запобігти захитуванню.

"Ці точки рухаються синхронно з рухом транспортного засобу, допомагаючи вашому мозку співвідносити те, що він бачить, з тим, що відчуває. Цей ефект має на меті зменшити сенсорну невідповідність, яка викликає закачування", — розповіли в Apple.

подорож транспорт iPhone лайфхаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації