Пересечение границы со Словакией в 2025 - правила и график работы пунктов пропуска

Одним из важных пунктов во время сборов в зарубежную поездку является проверка актуальной информации о графике работы пунктов пропуска и ознакомление с действующими правилами выезда из Украины. Без этих данных вы можете застрять в пробках на границе, или вас не пропустят пограничники из-за отсутствия нужных документов.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Словакия, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Автомобильные пункты пропуска на границе Украина — Словакия

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Словакией функционирует 8 пунктов пропуска, из которых 3 — автомобильные, в том числе 1 — грузовой:

Ужгород — Вишне-Немецкое;

Ужгород — Вишне-Немецкое (грузовой);

Малый Березный — Убля.

Все вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.

На официальном сайте ГПСУ можно ознакомиться с актуальным состоянием очередей при въезде и выезде из Украины. Информация о количестве авто в очереди поможет вам лучше спланировать свой отпуск.

Документы, необходимые для пересечения границы Украина — Словакия

Для выезда из Украины необходимо иметь при себе действительные внутренний и биометрический загранпаспорт (должен быть действителен более 180 дней с даты въезда), а также стоит заранее оформить страховой полис. Мужчинам призывного возраста от 22 до 60 лет необходимо взять с собой документы, которые дают право на выезд (справка об инвалидности и прочее.)

Водителям нужно при пересечении границы предъявить водительское удостоверение международного образца, технический паспорт, также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта. Авто должно быть зарегистрировано на государственных номерных знаках с латинскими буквами, дополнительно на них должно быть обозначение "UA".

