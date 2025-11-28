Видео
Выезд за границу — почему могут не впустить в Словакию

Выезд за границу — почему могут не впустить в Словакию

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:40
Пересечение границы со Словакией в 2025 - правила и график работы пунктов пропуска
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Ключевые моменты Автомобильные пункты пропуска на границе Украина — Словакия Документы, необходимые для пересечения границы Украина — Словакия

Одним из важных пунктов во время сборов в зарубежную поездку является проверка актуальной информации о графике работы пунктов пропуска и ознакомление с действующими правилами выезда из Украины. Без этих данных вы можете застрять в пробках на границе, или вас не пропустят пограничники из-за отсутствия нужных документов.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Словакия, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Автомобильные пункты пропуска на границе Украина — Словакия

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Словакией функционирует 8 пунктов пропуска, из которых 3 — автомобильные, в том числе 1 — грузовой:

  • Ужгород — Вишне-Немецкое;
  • Ужгород — Вишне-Немецкое (грузовой);
  • Малый Березный — Убля.

Все вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.

На официальном сайте ГПСУ можно ознакомиться с актуальным состоянием очередей при въезде и выезде из Украины. Информация о количестве авто в очереди поможет вам лучше спланировать свой отпуск.

Документы, необходимые для пересечения границы Украина — Словакия

Для выезда из Украины необходимо иметь при себе действительные внутренний и биометрический загранпаспорт (должен быть действителен более 180 дней с даты въезда), а также стоит заранее оформить страховой полис. Мужчинам призывного возраста от 22 до 60 лет необходимо взять с собой документы, которые дают право на выезд (справка об инвалидности и прочее.)

Водителям нужно при пересечении границы предъявить водительское удостоверение международного образца, технический паспорт, также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта. Авто должно быть зарегистрировано на государственных номерных знаках с латинскими буквами, дополнительно на них должно быть обозначение "UA".

Ранее мы писали, что компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге. Она спасет тех, кто имеет высокую склонность к укачиванию.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
