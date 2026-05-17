Новий міст через Тису: коли дозволять рух транспорту

Румунія завершила будівництво нового мосту через Тису і незабаром його відкриють для транспорту. Він з’єднає кордони через пункт пропуску "Біла Церква — Сігету — Мармацієй". Новий перехід має суттєво розвантажити нинішній напрямок у Солотвині на Закарпатті.

З українського боку вже готують дорожню інфраструктуру та сервісну зону біля майбутнього КПП, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Закарпатської облради.

Коли дозволять рух транспорту

Наразі українська сторона продовжує активні роботи.

"З нашого боку триває активне будівництво дорожнього полотна та підготовка відповідної сервісної зони", – зазначили в облраді.

Запуск руху на КПП "Біла Церква — Сігету-Мармацієй" відбуватиметься поетапно:

15 червня заплановано відкриття однієї смуги для руху легкових автомобілів;

до кінця 2026 року очікується повне завершення будівництва та запуск об’єкта в цілому.

Зараз у пункті "Солотвино — Сігету — Мармацієй" діє обмеження для транспорту вагою понад 3,5 тонн. Новий міст дозволить ліквідувати черги та зняти навантаження з наявних переходів.

