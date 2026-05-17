Новый мост через Тису: когда разрешат движение транспорта

Румыния завершила строительство нового моста через Тису и вскоре его откроют для транспорта. Он соединит границы через пункт пропуска "Белая Церковь — Сигету — Мармацией". Новый переход должен существенно разгрузить нынешнее направление в Солотвино на Закарпатье.

С украинской стороны уже готовят дорожную инфраструктуру и сервисную зону возле будущего КПП, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Закарпатского облсовета.

Когда разрешат движение транспорта

Сейчас украинская сторона продолжает активные работы.

"С нашей стороны продолжается активное строительство дорожного полотна и подготовка соответствующей сервисной зоны", — отметили в облсовете.

Запуск движения на КПП "Белая Церковь — Сигету-Мармацией" будет происходить поэтапно:

15 июня запланировано открытие одной полосы для движения легковых автомобилей;

до конца 2026 года ожидается полное завершение строительства и запуск объекта в целом.

Сейчас в пункте "Солотвино — Сигету — Мармацией" действует ограничение для транспорта весом более 3,5 тонн. Новый мост позволит ликвидировать очереди и снять нагрузку с имеющихся переходов.

