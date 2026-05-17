Главная Транспорт Выезд в Румынию: когда заработает КПП "Белая Церковь" на Закарпатье

Дата публикации 17 мая 2026 11:30
Новый мост через Тису: когда разрешат движение транспорта
Мост через Тису улучшит движение на границе. Фото: Facebook/Закарпатский областной совет. Коллаж: Новини.LIVE

Румыния завершила строительство нового моста через Тису и вскоре его откроют для транспорта. Он соединит границы через пункт пропуска "Белая Церковь — Сигету — Мармацией". Новый переход должен существенно разгрузить нынешнее направление в Солотвино на Закарпатье.

С украинской стороны уже готовят дорожную инфраструктуру и сервисную зону возле будущего КПП, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Закарпатского облсовета.

Когда разрешат движение транспорта

Сейчас украинская сторона продолжает активные работы.

"С нашей стороны продолжается активное строительство дорожного полотна и подготовка соответствующей сервисной зоны", — отметили в облсовете.

Запуск движения на КПП "Белая Церковь — Сигету-Мармацией" будет происходить поэтапно:

  • 15 июня запланировано открытие одной полосы для движения легковых автомобилей;
  • до конца 2026 года ожидается полное завершение строительства и запуск объекта в целом.

Сейчас в пункте "Солотвино — Сигету — Мармацией" действует ограничение для транспорта весом более 3,5 тонн. Новый мост позволит ликвидировать очереди и снять нагрузку с имеющихся переходов.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит автобусный билет в Венгрию из Киева в мае 2026 года. Пассажирам придется максимально заплатить за место в автобусе из украинской в венгерскую столицу 4 700 гривен, минимально — 3 600 гривен. Время поездки зависит от очередей на границе и составляет не менее суток.

Также Новини.LIVE сообщали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. На них иногда можно сэкономить до 500 гривен.

