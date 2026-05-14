Поїздка автобусом Київ-аеропорт Будапешта: скільки коштує поїздка у травні

Аеропорт в Будапешті.

Вже за кілька тижнів в Україну прийде справжнє літо і час готуватися до відпустки. Збираючи валізи за кордон, дуже важливо обрати правильний транспорт. Зокрема, дістатися до багатьох міст можна автобусом, а цінник залежить від перевізників та умов у салоні.

Скільки доведеться віддати за квитки до Будапешта

Вартість поїздки автобусом з України до столиці Угорщини залежить від багатьох факторів — місця виїзду та пункт призначення, а також стану транспортного засобу та умов у його салоні. Різниця на квитки складає до 1000 гривень.

В травні 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі з української до угорської столиці 4 700 гривень, мінімально — 3 600 гривні.

Ціни на автобус з Києва до Угорщини.

Час поїздки з Києва до Будапешта залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає понад 26 годин.

Автобуси до Угорщини обладнані багатьма зручностями для комфортної поїздки від Wi-Fi та кондиціонеру до туалету.

На всіх маршрутах передбачені зупинки у багатьох містах України (Житомир, Рівне, Вінниця, Львів, Мукачево, Ужгород та інші) та Європи (Катовіце, Їглава та інші). Крім того, рейсами перевізників пасажири можуть дістатися одразу до аеропорту Ференца Ліста в Будапешті, що дає можливість зекономити на додатковому трансфері.

