Головна Транспорт Автобус з Києва до Будапешта: скільки доведеться віддати за квиток у травні

Автобус з Києва до Будапешта: скільки доведеться віддати за квиток у травні

Дата публікації: 14 травня 2026 16:26
Поїздка автобусом Київ-аеропорт Будапешта: скільки коштує поїздка у травні
Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Вже за кілька тижнів в Україну прийде справжнє літо і час готуватися до відпустки. Збираючи валізи за кордон, дуже важливо обрати правильний транспорт. Зокрема, дістатися до багатьох міст можна автобусом, а цінник залежить від перевізників та умов у салоні.

Новини.LIVE розкаже, скільки коштує квиток на автобус Київ – Будапешт у травні 2026 року.

Скільки доведеться віддати за квитки до Будапешта

Вартість поїздки автобусом з України до столиці Угорщини залежить від багатьох факторів — місця виїзду та пункт призначення, а також стану транспортного засобу та умов у його салоні. Різниця на квитки складає до 1000 гривень.

В травні 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі з української до угорської столиці 4 700 гривень, мінімально — 3 600 гривні.

Ціни на автобус з Києва до Угорщини. Фото: скриншот

Час поїздки з Києва до Будапешта залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає понад 26 годин.

Автобуси до Угорщини обладнані багатьма зручностями для комфортної поїздки від Wi-Fi та кондиціонеру до туалету.

На всіх маршрутах передбачені зупинки у багатьох містах України (Житомир, Рівне, Вінниця, Львів, Мукачево, Ужгород та інші) та Європи (Катовіце, Їглава та інші). Крім того, рейсами перевізників пасажири можуть дістатися одразу до аеропорту Ференца Ліста в Будапешті, що дає можливість зекономити на додатковому трансфері.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до яких міст та курортів можна дістатися з аеропорту молдавського Кишинева. Наразі з аеропорту виконуються рейси до 25 держав світу. Мандрівники можуть дістатися до Албанії, Єгипту, Туреччини та інших країн.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує поїздка в автобусі з Києва до Варшави у травні 2026 року. Ціни стартують від 2 143 гривень. На всіх маршрутах передбачені зупинки у багатьох містах України та Польщі.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
