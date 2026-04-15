Пункт пропуску на кордоні з Румунією: графік роботи "Солотвино" змінили

Виїзд до Румунії буде ускладнений ще місяць: що відбувається на "Солотвино"
Міжнародний пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй", який мав повноценно відновити роботу у квітні, поки залишиться частково закритим. У зв’язку з ремонтом мосту через Тису обмеження руху у пункті пропуску продовжено ще на місяць.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ДПСУ.
Обмеження руху продовжено до середини травня
За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй".
"У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень", — йдеться в повідомленні прикордонників.
Обмеження попередньо триватимуть до 15 травня включно. В ДПСУ просять громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.
