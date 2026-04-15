Пункт пропуску на кордоні з Румунією: графік роботи "Солотвино" змінили

Головна Транспорт Виїзд до Румунії буде ускладнений ще місяць: що відбувається на "Солотвино"

Виїзд до Румунії буде ускладнений ще місяць: що відбувається на "Солотвино"

Дата публікації: 15 квітня 2026 18:13
Прикордонний контроль. Фото: ДПСУ

Міжнародний пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй", який мав повноценно відновити роботу у квітні, поки залишиться частково закритим. У зв’язку з ремонтом мосту через Тису обмеження руху у пункті пропуску продовжено ще на місяць.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ДПСУ.

Обмеження руху продовжено до середини травня

За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй".

"У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень", — йдеться в повідомленні прикордонників.

Обмеження попередньо триватимуть до 15 травня включно. В ДПСУ просять громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду. Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

Ще Новини.LIVE розповідали, що з 10 квітня у Європі у повному обсязі запрацювала нова система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Українцям доведеться фотографуватися та робити відбитки пальців. Дані  зберігаються впродовж 3 років.

ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
Реклама

