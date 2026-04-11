Система в'їзду EES до ЄС: нові правила для українців у квітні 2026 року

Перевірка документів на кордоні.

Поїздка до Європи на відпочинок тепер здійснюється за новими правилами. Система в’їзду/виїзду ЄС (EES) поетапно впроваджувалась з 12 жовтня 2025 року у 29 європейських країнах і повністю запрацювала з 10 квітня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Нова система EES

EES — це нова автоматизована ІТ-система, яку впроваджено в аеропортах, поромних терміналах та на станціях Eurostar у всій Шенгенській зоні. Система відстежує короткострокові перебування в Європі — максимум 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

EES було запроваджено, щоб зникла необхідність проставлення штампів у паспортах. Натомість відвідувачі будуть автоматично реєструватися в системі під час в’їзду та виїзду з країн ЄС.

Всі мандрівники, які не є громадянами ЄС незалежно від того, яким транспортом подорожують — поїздом, літаком чи морем — мають дотримуватися нових правил.

Читайте також:

Зареєструватись в системі можна за допомогою спеціальних терміналів EES, які встановлені в аеропортах, поромних терміналах та на вокзалах Eurostar. Вони зчитують відбитки пальців, сканують обличчя та паспорт. Дітей до 12 років лише фотографують. Відповідні дані зберігаються протягом трьох років.

Якщо термін дії вашого паспорта закінчується до закінчення трьох років, вам потрібно буде перереєструватися з новим паспортом.

Реєстрація EES може спричинити затримки в аеропортах, зокрема у Брюсселі, Лісабоні і Празі. Щоб не пропустити свій рейс — краще прибути заздалегідь, години за 3.

