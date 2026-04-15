Выезд в Румынию будет затруднен еще месяц: что происходит на "Солотвино"

Выезд в Румынию будет затруднен еще месяц: что происходит на "Солотвино"

Дата публикации 15 апреля 2026 18:13
Пункт пропуска на границе с Румынией: график работы "Солотвино" изменили
Пограничный контроль. Фото: ГПСУ

Международный пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией", который должен был полноценно возобновить работу в апреле, пока останется частично закрытым. В связи с ремонтом моста через Тису ограничение движения в пункте пропуска продлено еще на месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ГПСУ.

Ограничение движения продлено до середины мая

По информации румынской стороны, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса, с 15 апреля 2026 года вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией".

"В будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться. Пешеходное сообщение будет осуществляться без ограничений", — говорится в сообщении пограничников.

Ограничения предварительно продлятся до 15 мая включительно. В ГПСУ просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода. Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что с 10 апреля в Европе в полном объеме заработала новая система въезда/выезда ЕС (EES). Украинцам придется фотографироваться и делать отпечатки пальцев. Данные хранятся в течение 3 лет.

ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
