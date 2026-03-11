Найдовший ескалатор світу — де відкрили та чим унікальний

В Китаї відкрили найдовший у світі ескалатор. Фото: clickpetroleoegas.com, interestingengineering.com. Колаж: Новини.LIVE

Жителі гірського району Ушань в Китаї щодня доводилося долати круті схили, щоб дістатися до роботи, купити продукти чи відвідати рідних. Проте тепер їх життя суттєво полегшив новий ескалатор "Богиня Ушань", який став найдовшим у світі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Interesting Engineering.

Чим унікальний найдовший у світі ескалатор

Зазначається, що новий ескалатор в гірському повіті Ушань міста Чунцін перетворив виснажливе годинне сходження в гори на легку 20-хвилинну поїздку.

Його унікальність полягає в тому, що він пролягає через рельєфні гори завдяки складній комбінації підйомників і доріжок, які повторюють природний ландшафт.

Дизайн "Богині Ушань" не схожий на типовий ескалатор у торговому центрі. Система ескалатора являє собою складну мережу механізмів, що обіймає хребет гори. Вона складається з 21 ескалатора, 8 ліфтів, 4 рухомих доріжок і низки пішохідних мостів.

Довжина ескалатора складає 905 метрів, він здіймається на вражаючі 242,14 метри, що приблизно дорівнює висоті 80-поверхового хмарочоса.

Конструкція ескалатора здатна витримати крутий рельєф Чунціна і суворі погодні умови. Вона повторює природні контури гори, відкриваючи неймовірні на гірські ущелини — система має прозорі скляні фасади.

Проїзд коштує 3 юані (приблизно 40 центів чи 18 гривень).

Ескалатор "Богині Ушань" став найдовшим у світі та обійшов Crown Grand Escalator. Його довжина становить 112 метрів, висота підйому — 52,7 метра, кут нахилу — 30 градусів, а час проходження — 2 хвилини 30 секунд.

