Головна Транспорт Висота 80-поверхового хмарочоса — де відкрили найдовший ескалатор світу

Висота 80-поверхового хмарочоса — де відкрили найдовший ескалатор світу

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 17:21
Найдовший ескалатор світу — де відкрили та чим унікальний
В Китаї відкрили найдовший у світі ескалатор. Фото: clickpetroleoegas.com, interestingengineering.com. Колаж: Новини.LIVE

Жителі гірського району Ушань в Китаї щодня доводилося долати круті схили, щоб дістатися до роботи, купити продукти чи відвідати рідних. Проте тепер їх життя суттєво полегшив новий ескалатор "Богиня Ушань", який став найдовшим у світі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Interesting Engineering.

Читайте також:

Чим унікальний найдовший у світі ескалатор

Зазначається, що новий ескалатор в гірському повіті Ушань міста Чунцін перетворив виснажливе годинне сходження в гори на легку 20-хвилинну поїздку.  

Його унікальність полягає в тому, що він пролягає через рельєфні гори завдяки складній комбінації підйомників і доріжок, які повторюють природний ландшафт.

Дизайн "Богині Ушань" не схожий на типовий ескалатор у торговому центрі. Система ескалатора являє собою складну мережу механізмів, що обіймає хребет гори. Вона складається з 21 ескалатора, 8 ліфтів, 4 рухомих доріжок і низки пішохідних мостів. 

Довжина ескалатора складає 905 метрів, він здіймається на вражаючі 242,14 метри, що приблизно дорівнює висоті 80-поверхового хмарочоса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкція ескалатора здатна витримати крутий рельєф Чунціна і суворі погодні умови. Вона повторює природні контури гори, відкриваючи неймовірні на гірські ущелини — система має прозорі скляні фасади.

Проїзд коштує 3 юані (приблизно 40 центів чи 18 гривень).

Ескалатор "Богині Ушань" став найдовшим у світі та обійшов Crown Grand Escalator. Його довжина становить 112 метрів, висота підйому — 52,7 метра, кут нахилу — 30 градусів, а час проходження — 2 хвилини 30 секунд.

Раніше ми розповідали, де розташована найгарніша станція метро у світі. Дизайн станції "Толедо"  натхненний морем і світлом.

Головною особливістю є "Crater de Luz" — велика конічна інсталяція, що пропускаює природне світло. Цей елемент, прикрашений мозаїкою в блакитних і срібних відтінках, що нагадує підводний світ. 

Станцію "Толедо" також прикрашають мозаїки Вільяма Кентріджа та інсталяції Роберта Вілсона, які додають їй особливої атмосфери.

Також писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
