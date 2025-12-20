Де знаходиться найглибша станція метро у світі та який вигляд має (відео)

Станція Hongyancun в Китаї. Фото: China Daily

Киян іноді дратує підійматися та спускатись ескалаторами метро на станціях Арсенальна та Шулявська понад п'ять хвилин, але одному з міст Китаю пасажири вимушені чекати в рази довше. Станція Hongyancun у Чунціні розташована на такій глибині, що для того, щоб дістатися до платформи, потрібно 10 хвилин і кілька ескалаторів.

Про це пише Metro.

Реклама

Читайте також:

Найглибша станція метро в Китаї

Зазначається, що найглибша станція метро, яка була відкрита в 2022 році, розташована в районі Юйчжун. Вона знаходиться на вражаючій глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам. Станція має сучасний інтер'єр у сірих, елегантних тонах.

Під час будівництва станції робітникам потрібно було 38 хвилин, щоб піднятися нагору з нижньої частини станції.

Нині пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до платформи. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

Завдяки унікальному дизайну станція Hongyancun стала туристичною атракцією, і відвідувачі з усього світу приїжджають, щоб подивитися на неї.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. Зокрема, скільки станцій вона нараховує, та з яким інтервалом рухаються потяги у будні та вихідні дні.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.