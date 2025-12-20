Де знаходиться найглибша станція метро у світі та який вигляд має (відео)

Де знаходиться найглибша станція метро у світі — відео
Киян іноді дратує підійматися та спускатись ескалаторами метро на станціях Арсенальна та Шулявська понад п'ять хвилин, але одному з міст Китаю пасажири вимушені чекати в рази довше. Станція Hongyancun у Чунціні розташована на такій глибині, що для того, щоб дістатися до платформи, потрібно 10 хвилин і кілька ескалаторів.
Про це пише Metro.
Найглибша станція метро в Китаї
Зазначається, що найглибша станція метро, яка була відкрита в 2022 році, розташована в районі Юйчжун. Вона знаходиться на вражаючій глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам. Станція має сучасний інтер'єр у сірих, елегантних тонах.
Під час будівництва станції робітникам потрібно було 38 хвилин, щоб піднятися нагору з нижньої частини станції.
Нині пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до платформи. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.
Завдяки унікальному дизайну станція Hongyancun стала туристичною атракцією, і відвідувачі з усього світу приїжджають, щоб подивитися на неї.
