Де розташована найгарніша станція метро у світі — фото та локація

Станція метро "Толедо" в італійському Неаполі вважається однією з найкрасивіших і найвражаючих станцій метрополітену в світі. Вона була спроєктована іспанським архітектором Оскаром Тускетсом Бланко.

Станція метро ніби витвір мистецтва

Толедо було визнано найгарнішою станцією метро в Європі та світі за версією авторитетних видань The Daily Telegraph та CNN. Вона вражає своїм унікальним дизайном.

Stazioni dell'Arte (буквально "Станції мистецтва") — це унікальний проєкт міста Неаполя, який перетворив деякі станції метро на підземні художні галереї.

Всього він включає більше 15 станцій, де можна знайти роботи понад 90 художників з усього світу. Серед найвідоміших — Università, Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Vanvitelli та інші.

Проте саме Толедо дуже сильно вирізняється черед них. Її дизайн натхненний морем і світлом. Головною особливістю є "Crater de Luz" — великий конічна інсталяція, що пропускаючи природне світло. Цей елемент, прикрашений мозаїкою в блакитних і срібних відтінках, що нагадує підводний світ.

Станцію "Толедо" також прикрашають мозаїки Вільяма Кентріджа та інсталяції Роберта Вілсона, які додають їй особливої атмосфери.

Станція "Толедо" в Неаполі отримала кілька престижних нагород. У 2013 році вона отримала премію Emirates LEAF Award за найкращу громадську споруду року. У 2015 році вона була нагороджена премією Міжнародної асоціації тунелебудування "Оскар підземних споруд", випередивши проєкти Сіднея та Єрусалима.

