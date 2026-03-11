Відео
Головна Транспорт Космос під землею — де розташована найгарніша підземка світу

Космос під землею — де розташована найгарніша підземка світу

Дата публікації: 11 березня 2026 07:32
Де розташована найгарніша станція метро у світі — фото та локація
Станція метро "Толедо" в італійському Неаполі є найгарнішою у світі. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Станція метро "Толедо" в італійському Неаполі вважається однією з найкрасивіших і найвражаючих станцій метрополітену в світі. Вона була спроєктована іспанським архітектором Оскаром Тускетсом Бланко. 

Новини.LIVE розкаже, чим вона вражає туристів зі всього світу. 

Читайте також:

Станція метро ніби витвір мистецтва

Толедо було визнано найгарнішою станцією метро в Європі та світі за версією авторитетних видань The Daily Telegraph та CNN. Вона вражає своїм унікальним дизайном.

Stazioni dell'Arte (буквально "Станції мистецтва") — це унікальний проєкт міста Неаполя, який перетворив деякі станції метро на підземні художні галереї.

Всього він включає більше 15 станцій, де можна знайти роботи понад 90 художників з усього світу. Серед найвідоміших — Università, Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Vanvitelli та інші. 

Проте саме Толедо дуже сильно вирізняється черед них. Її дизайн натхненний морем і світлом. Головною особливістю є "Crater de Luz" — великий конічна інсталяція, що пропускаючи природне світло. Цей елемент, прикрашений мозаїкою в блакитних і срібних відтінках, що нагадує підводний світ. 

Станцію "Толедо" також прикрашають мозаїки Вільяма Кентріджа та інсталяції Роберта Вілсона, які додають їй особливої атмосфери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станція "Толедо" в Неаполі отримала кілька престижних нагород. У 2013 році вона отримала премію Emirates LEAF Award за найкращу громадську споруду року. У 2015 році вона була нагороджена премією Міжнародної асоціації тунелебудування "Оскар підземних споруд", випередивши проєкти Сіднея та Єрусалима.

Раніше ми розповідали, які станції метро в Києві можуть врятувати життя у випадку ядерної загрози. До списку увійшли 3 найстаріші станції, які будували не лише як транспортний вузол, а й укриття від сильних вибухів на випадок війни.

Також писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
