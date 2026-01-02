Де в Києві знаходиться найдовший ескалатор метро — локація та цікаві факти

Ескалатор в метро Києва. Фото: Вечірній Київ

Багато українців знають про те, що найглибшою станцією столичного метрополітену є "Арсенальна". Проте найдовший ескалатор розташований на іншій станції червоної гілки метро Києва — "Хрещатик".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Найдовший ескалатор в метро Києва

Зазначається, що найдовший ескалатор у метро працює на станції "Хрещатик". Він нараховує 743 сходинки, а його довжина сягає 87 метрів. Тунель на станції простягається на 50 метрів.

Цей ескалатор потребує особливого догляду — для його обслуговування залучено десятки людей. Підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Станція "Хрещатик" знаходиться на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії метрополітену, її було побудовано у 1960 році. У 1986 році станція отримала статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Вона прикрашена в українських мотивах. Головною візитівкою станції є майоліка (вид кераміки із випаленої глини — Ред.) із квітковим орнаментом, яку створила художниця Оксана Грудзинська.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.