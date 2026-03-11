Самый длинный эскалатор в мире — чем он удивляет туристов

В Китае открыли самый длинный в мире эскалатор. Фото: clickpetroleoegas.com, interestingengineering.com. Коллаж: Новини.LIVE

Жители горного района Ушань в Китае ежедневно приходилось преодолевать крутые склоны, чтобы добраться до работы, купить продукты или навестить родных. Однако теперь их жизнь существенно облегчил новый эскалатор "Богиня Ушань", который стал самым длинным в мире.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Interesting Engineering.

Чем уникален самый длинный в мире эскалатор

Отмечается, что новый эскалатор в горном уезде Ушань города Чунцин превратил изнурительное часовое восхождение в горы на легкую 20-минутную поездку.

Его уникальность заключается в том, что он пролегает через рельефные горы благодаря сложной комбинации подъемников и дорожек, которые повторяют естественный ландшафт.

Дизайн "Богини Ушань" не похож на типичный эскалатор в торговом центре. Система эскалатора представляет собой сложную сеть механизмов, обнимающую хребет горы. Она состоит из 21 эскалатора, 8 лифтов, 4 движущихся дорожек и ряда пешеходных мостов.

Длина эскалатора составляет 905 метров, он поднимается на впечатляющие 242,14 метра, что примерно равно высоте 80-этажного небоскреба.

Конструкция эскалатора способна выдержать крутой рельеф Чунцина и суровые погодные условия. Она повторяет естественные контуры горы, открывая невероятные виды на горные ущелья — система имеет прозрачные стеклянные фасады.

Проезд стоит 3 юаня (примерно 40 центов или 18 гривен).

Эскалатор "Богини Ушань" стал самым длинным в мире и обошел Crown Grand Escalator. Его длина составляет 112 метров, высота подъема — 52,7 метра, угол наклона — 30 градусов, а время прохождения — 2 минуты 30 секунд.

