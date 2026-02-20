Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт VIP-депортации — США вышлют нелегалов на роскошном частном самолете

VIP-депортации — США вышлют нелегалов на роскошном частном самолете

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 11:51
Мигрантов из США будут депортировать на самолете миллиардеров — детали
Нелегальных мигрантов из США будут депортировать на лакшери-самолете. Фото: Simple Flying. РБК. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство внутренней безопасности США (DHS) покупает роскошный самолет Boeing 737 MAX 8 — который ранее летал как частный бизнес-джет. Этот борт будет участвовать в операциях Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), занимающейся миграционным контролем и депортациями.

Впрочем, общество обратило внимание, что это роскошный частный самолет, на котором ранее летали миллиардеры, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Реклама
Читайте также:

Самолет миллиардеров Boeing 737 MAX

Речь идет о самолете это Boeing 737 MAX 8 в исполнении Boeing Business Jet (BBJ), изготовленный в 2018 году. Первым покупателем стала компания Fertitta Enterprises, которая принадлежит миллиардеру Тилману Фертитти.

DHS арендовало этот борт осенью прошлого года, а сейчас предлагает выкупить его за около 70 млн долларов.

Причиной скандала в американском обществе стало техническое оснащение судна. В VIP-самолете две спальни с кроватями queen size, душевые кабины, большая зона отдыха, кухня, большие телеэкраны и даже виски-бар. Такой комфорт вызвал скептицизм, что самолет должны использовать для депортационных рейсов ICE.

Правительство подало в Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management besides Budget, OMB) объяснение: судно будет иметь "двойное назначение". Оно будет выполнять рейсы ICE по депортации и одновременно перевозить высокопоставленных чиновников.

Разъяснения чиновников

DHS утверждает, что собственный самолет уменьшит расходы на аренду и позволит быстрее реагировать на срочные задачи.

"Этот новый самолет будет выполнять двойные задачи: как депортационные рейсы ICE, так и поездки на уровне кабинета министров. Он летает на 40% дешевле, чем военный самолет, который выполняет депортационные рейсы ICE, экономя американским налогоплательщикам сотни миллионов долларов", — заявил представитель DHS.

Зачем нелегальным мигрантам роскошь

Представители министерства, когда их спросили, как роскошный самолет со спальнями, душевыми кабинами и баром будет использоваться для депортаций, ответили, что "одна из спален сейчас переоборудуется под сиденья, чтобы подготовить самолет к выполнению требований его миссии по депортации".

Что еще интересно знать украинцам

Это не единственное странное решение в авиационной отрасли, которое сейчас обсуждают в США. Так, впервые за 60 лет будет перекрашен президентский самолет. На этом настоял Дональд Трамп — и это обойдется американским налогоплательщикам в круглую сумму.

Военно-воздушные силы США подтвердили, что для обновленных самолетов будут использовать красно-бело-золотую гамму. Именно в таких цветах планируют покрасить новые Boeing 747-8i, которые должны заменить нынешние президентские борта.

Речь идет не только о нынешнем основном самолете главы государства, но и о других воздушных судах, перевозящих чиновников. Военные уже обнародовали изображение будущего дизайна — он совпадает с моделью самолета, которую используют как элемент декора в Овальном кабинете.

Ранее мы сообщали, что российские авиакомпании с 2026 года будут пересаживать пассажиров на очень старые самолеты.

Сейчас большинство российского авиапарка составляют иностранные самолеты, ресурс которых постепенно исчерпывается.

Без доступа к новым бортам, официальному сервису и технологиям РФ вынуждена поднимать в небо старые самолеты. В рамках программы, которая продлена до 2027 года, российские структуры восстанавливают 12 самолетов разных типов еще советских времен.

Также узнайте о зарплатах пилотов — кто получает больше всего в гражданской авиации. Заработная плата пилотов зависит от авиакомпании, в которой они работают, и количества часов, которые они налетали.

Недавно в сети появилась информация о зарплате капитана American Airlines. Заработок пилотов настолько высок, что заставляет большинство людей переосмыслить свою карьеру.

США самолет мигранты авиация депортация
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации