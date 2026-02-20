Нелегальных мигрантов из США будут депортировать на лакшери-самолете. Фото: Simple Flying. РБК. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство внутренней безопасности США (DHS) покупает роскошный самолет Boeing 737 MAX 8 — который ранее летал как частный бизнес-джет. Этот борт будет участвовать в операциях Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), занимающейся миграционным контролем и депортациями.

Впрочем, общество обратило внимание, что это роскошный частный самолет, на котором ранее летали миллиардеры, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Самолет миллиардеров Boeing 737 MAX

Речь идет о самолете это Boeing 737 MAX 8 в исполнении Boeing Business Jet (BBJ), изготовленный в 2018 году. Первым покупателем стала компания Fertitta Enterprises, которая принадлежит миллиардеру Тилману Фертитти.

DHS арендовало этот борт осенью прошлого года, а сейчас предлагает выкупить его за около 70 млн долларов.

Причиной скандала в американском обществе стало техническое оснащение судна. В VIP-самолете две спальни с кроватями queen size, душевые кабины, большая зона отдыха, кухня, большие телеэкраны и даже виски-бар. Такой комфорт вызвал скептицизм, что самолет должны использовать для депортационных рейсов ICE.

Правительство подало в Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management besides Budget, OMB) объяснение: судно будет иметь "двойное назначение". Оно будет выполнять рейсы ICE по депортации и одновременно перевозить высокопоставленных чиновников.

Разъяснения чиновников

DHS утверждает, что собственный самолет уменьшит расходы на аренду и позволит быстрее реагировать на срочные задачи.

"Этот новый самолет будет выполнять двойные задачи: как депортационные рейсы ICE, так и поездки на уровне кабинета министров. Он летает на 40% дешевле, чем военный самолет, который выполняет депортационные рейсы ICE, экономя американским налогоплательщикам сотни миллионов долларов", — заявил представитель DHS.

Зачем нелегальным мигрантам роскошь

Представители министерства, когда их спросили, как роскошный самолет со спальнями, душевыми кабинами и баром будет использоваться для депортаций, ответили, что "одна из спален сейчас переоборудуется под сиденья, чтобы подготовить самолет к выполнению требований его миссии по депортации".

