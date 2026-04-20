Круїзні лайнери, що застрягли в портах Близького Сходу, нарешті змогли залишити Ормузьку протоку

Шість круїзних лайнерів, які застрягли в Перській затоці після загострення ситуації з Іраном, нарешті змогли залишити небезпечний регіон. Усі шість суден пройшли через Ормузьку протоку та готуються відновити рейси найближчими тижнями. Частину маршрутів вже повертають до звичного розкладу.

Як лайнери застрягли на Близькому Сході

На початку війни в Ірані у регіоні Перської затоки працювало декілька великих круїзних суден. Деякі з них стояли в портах ОАЕ, інші в Катарі або Саудівській Аравії. Вийти з портів Дубая, Дохи та Абу-Дабі вони вже не могли, бо ризики були занадто високі.

Пасажирів вдалося евакуювати та відправити додому, як і частину екіпажів. На борту лишилися лише ті члени команди, без яких судна не могли рухатися.

Майже два місяці ситуація залишалася невизначеною. Компанії втрачали гроші, а майбутні рейси скасовувалися один за одним.

Але минулого тижня на тлі хиткого перемир'я між США та Іраном лайнери на свій страх і ризик почали вибиратися з пастки, в якій опинилися.

Вихід із затоки

Першим рушив один із лайнерів Celestyal, це сталося 17 квітня. Маршрут погоджували з владою кількох країн та службами безпеки. Наступного дня інше судно тієї ж компанії пішло тим самим шляхом, фактично ведучи групу кораблів. Далі рух став більш організованим.

Останнім залишив затоку круїзний лайнер Aroya Manara. Він вийшов із порту в Даммамі та вечором 19 квітня завершив прохід протоки.

Усі шість кораблів пропливли поблизу оманського узбережжя Ормузької протоки, тримаючись якомога далі від іранської території.

Відновлення круїзів

Компанії відновлююють графіки і частину круїзів планують розпочати вже в травні.

Зокрема, один із лайнерів MSC Cruises має повернутися до європейського сезону раніше, ніж очікували. Круїз, який вирушає 17 травня з Копенгагена, тепер виконуватиметься за початковим розкладом, а всі наступні рейси будуть виконуватися за планом.

Однак слід зазначити, що круїзні компанії зазнали величезних збитків. Десятки круїзів були скасовані, поки кораблі стояли в Перській затоці, що коштувало компаніям десятків мільйонів євро, а пасажирам — скасованих відпусток.

