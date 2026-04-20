Головна Транспорт Вийшли з пастки: круїзним лайнерам вдалося пройти Ормузьку протоку

Вийшли з пастки: круїзним лайнерам вдалося пройти Ормузьку протоку

Дата публікації: 20 квітня 2026 19:20
Круїзні лайнери, що застрягли в портах Близького Сходу, нарешті змогли залишити Ормузьку протоку
Круїзний лайнер в океані. Фото: MSC Cruises

Шість круїзних лайнерів, які застрягли в Перській затоці після загострення ситуації з Іраном, нарешті змогли залишити небезпечний регіон. Усі шість суден пройшли через Ормузьку протоку та готуються відновити рейси найближчими тижнями. Частину маршрутів вже повертають до звичного розкладу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Independent.

Як лайнери застрягли на Близькому Сході

На початку війни в Ірані у регіоні Перської затоки працювало декілька великих круїзних суден. Деякі з них стояли в портах ОАЕ, інші в Катарі або Саудівській Аравії. Вийти з портів Дубая, Дохи та Абу-Дабі вони вже не могли, бо ризики були занадто високі.

Пасажирів вдалося евакуювати та відправити додому, як і частину екіпажів. На борту лишилися лише ті члени команди, без яких судна не могли рухатися. 

Майже два місяці ситуація залишалася невизначеною. Компанії втрачали гроші, а майбутні рейси скасовувалися один за одним. 

Але минулого тижня на тлі хиткого перемир'я між США та Іраном лайнери на свій страх і ризик почали вибиратися з пастки, в якій опинилися.

Вихід із затоки

Першим рушив один із лайнерів Celestyal, це сталося 17 квітня. Маршрут погоджували з владою кількох країн та службами безпеки. Наступного дня інше судно тієї ж компанії пішло тим самим шляхом, фактично ведучи групу кораблів. Далі рух став більш організованим.

Останнім залишив затоку круїзний лайнер Aroya Manara. Він вийшов із порту в Даммамі та вечором 19 квітня завершив прохід протоки.

Усі шість кораблів пропливли поблизу оманського узбережжя Ормузької протоки, тримаючись якомога далі від іранської території.

Відновлення круїзів

Компанії відновлююють графіки і частину круїзів планують розпочати вже в травні.

Зокрема, один із лайнерів MSC Cruises має повернутися до європейського сезону раніше, ніж очікували. Круїз, який вирушає 17 травня з Копенгагена, тепер виконуватиметься за початковим розкладом, а всі наступні рейси будуть виконуватися за планом.

Однак слід зазначити, що круїзні компанії зазнали величезних збитків. Десятки круїзів були скасовані, поки кораблі стояли в Перській затоці, що коштувало компаніям десятків мільйонів євро, а пасажирам — скасованих відпусток.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що світовий ринок авіаційного пального опинився у глибокій кризі після скорочення поставок із Перської затоки. Якщо війна в Ірані не буде врегульована, Європі прогнозують дефіцит вже найближчими місяцями. Для України це означає додаткові витрати і ризики для військової авіації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ситуація з авіаперевезеннями в Європі й без того ускладнюється. Авіакомпанії скорочують рейси та піднімають ціни на квитки через проблеми з паливом. Якщо тенденція збережеться, ринок може зіткнутися зі значним скороченням польотів.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
