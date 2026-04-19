Головна Транспорт Криза авіапального: ЄС готується до жорстких рішень

Криза авіапального: ЄС готується до жорстких рішень

Дата публікації: 19 квітня 2026 21:55
Євросоюз готує спецзаходи через нестачу авіаційного пального
Авіакомпанія KLM заявила про скорочення рейсів через дефіцит авіапального. Фото: KLM

Брюссель готується до можливого перерозподілу авіаційного палива між країнами ЄС через ризик дефіциту. Уже зараз частина рейсів скорочується, а ціни на квитки можуть ще більше зрости влітку. Причина збоїв в постачанні пов'язана з блокадою Ормузької протоки. 

Європейські авіакомпанії вже урізають розклад польотів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Що відбувається з авіапальним в ЄС

У Брюсселі визнають, що ситуація зміщується від просто дорогого ресурсу до його нестачі. У Єврокомісії говорять про необхідність контролювати запаси і навіть втручатися в їхній розподіл між країнами. При цьому така ідея не нова, щось подібне вже було під час пандемії, коли між країнами ділили вакцини.

Комісар з енергетики Дан Йоргенсен прямо вказує на ризики для авіаринку. За його словами, першими проблеми відчули саме перевізники. 

Наслідки для пасажирів і країн ЄС

Деякі великі авіакомпанії, зокрема Lufthansa і KLM, уже заявили про скорочення рейсів. Це лише початок. Якщо конфлікт затягнеться, улітку доведеться мати справу з дорогими квитками та новими скасуваннями.

Але ідея перерозподілу палива всередині ЄС може спричинити суперечки. Подібні механізми вже викликали напруження між країнами раніше. Водночас у Єврокомісії розраховують на солідарність країн.

Як ЄС планує впоратися з кризою

Окремо готують запуск так званої паливної обсерваторії, яка відстежуватиме постачання авіаційного палива в Європі та дозволить бачити повну картину. Також оцінюють можливості нафтопереробки та варіанти збільшення виробництва.

Питання стратегічних резервів теж у пріоритеті. Але рішення щодо їх використання поки відкладають. Країни ЄС, як і раніше, самі визначають, які саме ресурси зберігати. 

Раніше Новини.LIVE писали, що німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про ризик зупинки частини рейсів найближчим часом. В компанії розглядають варіант дострокового виведення з експлуатації старіших літаків, які споживають більше пального. Йдеться приблизно про два-три десятки бортів.

авіарейси літаки ринок пального
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
