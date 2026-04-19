Євросоюз готує спецзаходи через нестачу авіаційного пального

Авіакомпанія KLM заявила про скорочення рейсів через дефіцит авіапального.

Брюссель готується до можливого перерозподілу авіаційного палива між країнами ЄС через ризик дефіциту. Уже зараз частина рейсів скорочується, а ціни на квитки можуть ще більше зрости влітку. Причина збоїв в постачанні пов'язана з блокадою Ормузької протоки.

Європейські авіакомпанії вже урізають розклад польотів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Що відбувається з авіапальним в ЄС

У Брюсселі визнають, що ситуація зміщується від просто дорогого ресурсу до його нестачі. У Єврокомісії говорять про необхідність контролювати запаси і навіть втручатися в їхній розподіл між країнами. При цьому така ідея не нова, щось подібне вже було під час пандемії, коли між країнами ділили вакцини.

Комісар з енергетики Дан Йоргенсен прямо вказує на ризики для авіаринку. За його словами, першими проблеми відчули саме перевізники.

Наслідки для пасажирів і країн ЄС

Деякі великі авіакомпанії, зокрема Lufthansa і KLM, уже заявили про скорочення рейсів. Це лише початок. Якщо конфлікт затягнеться, улітку доведеться мати справу з дорогими квитками та новими скасуваннями.

Але ідея перерозподілу палива всередині ЄС може спричинити суперечки. Подібні механізми вже викликали напруження між країнами раніше. Водночас у Єврокомісії розраховують на солідарність країн.

Як ЄС планує впоратися з кризою

Окремо готують запуск так званої паливної обсерваторії, яка відстежуватиме постачання авіаційного палива в Європі та дозволить бачити повну картину. Також оцінюють можливості нафтопереробки та варіанти збільшення виробництва.

Питання стратегічних резервів теж у пріоритеті. Але рішення щодо їх використання поки відкладають. Країни ЄС, як і раніше, самі визначають, які саме ресурси зберігати.

Раніше Новини.LIVE писали, що німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про ризик зупинки частини рейсів найближчим часом. В компанії розглядають варіант дострокового виведення з експлуатації старіших літаків, які споживають більше пального. Йдеться приблизно про два-три десятки бортів.

Також Новини.LIVE писали про речі у валізах, які плутають сканери в аеропортах. Загалом є 5 типових предметів в багажі, через які працівники аеропорту будуть змушені ретельно вивчати вашу валізу чи сумку.