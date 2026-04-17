Туристів попередили про ризики скасування польотів в Європі через дефіціт пального

Літак на злітній смузі. Фото: Lufthansa

Європа може зіткнутися з масовими скасуваннями авіарейсів уже найближчими місяцями через дефіцит пального. Запасів вистачить приблизно на шість тижнів, і це ставить під удар літній туристичний сезон. Про ризик зупинки частини авіаперевезень попереджають енергетичні та авіаційні структури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Aljazeera.

Що відбувається з авіапальним

Ситуація почала різко погіршуватися після загострення конфлікту за участі США, Ізраїлю та Ірану.

Ключовою причиною ситуації є нестача пального через тривале протистояння у районі Ормузької протоки. Саме через цей стратегічний маршрут у мирний час проходить близько 20% світових постачань нафти та скрапленого газу.

Падіння обсягів постачання спричинило стрімке подорожчання енергоресурсів: ціна нафти Brent різко зросла, перевищивши 100 доларів за барель порівняно з довоєнними 66 доларами. У відповідь уряди почали використовувати стратегічні резерви.

Ціни на авіапальне теж підскочили. У березні доходили до рекордних значень в 1800 доларів за тонну, потім трохи знизились, але ситуацію це не вирівняло.

Європейська авіація опинилася в найбільш уразливій ситуації, адже значною мірою залежить від імпорту пального з Близького Сходу. Приблизно 75% авіапального надходить саме звідти, тому будь-які затяжні перебої мають критичні наслідки для галузі.

Які прогнози дають у авіагалузі

Міжнародне енергетичне агентство оцінює залишки як обмежені, йдеться про кілька тижнів. Минулого тижня Airports Council International Europe (ACI) у зверненні до Єврокомісії наголосила, що дефіцит пального "завдасть значної шкоди європейській економіці". Якщо постачання не відновиться, почнуться скорочення рейсів.

Європейські аеропорти також сигналізують про ризики — деякі вже говорять про дефіцит авіапального у найближчі три тижні.

Наслідками стануть ймовірні скасування рейсів між містами всередині Європи. Це вже обговорюється на рівні компаній.

Зокрема, як заявила технічна директорка Lufthansa Грація Віттадіні, "наші постачальники авіаційного пального змінюють горизонти прогнозування і більше не готові надавати прогнози на період, довший за один місяць".

Раніше Новини.LIVE писали, що німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про ризик зупинки частини рейсів найближчим часом. В компанії розглядають варіант дострокового виведення з експлуатації старіших літаків, які споживають більше пального. Йдеться приблизно про два-три десятки бортів.

Також Новини.LIVE писали про речі у валізах, які плутають сканери в аеропортах. Загалом є 5 типових предметыв в багажі, через які працівники аеропорту будуть змушені ретельно вивчати вашу валізу чи сумку.