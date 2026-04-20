Круизные лайнеры, застрявшие в портах Ближнего Востока, наконец смогли покинуть Ормузский пролив

Круизный лайнер в океане. Фото: MSC Cruises

Шесть круизных лайнеров, которые застряли в Персидском заливе после обострения ситуации с Ираном, наконец смогли покинуть опасный регион. Все шесть судов прошли через Ормузский пролив и готовятся возобновить рейсы в ближайшие недели. Часть маршрутов уже возвращают в привычное расписание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Independent.

Как лайнеры застряли на Ближнем Востоке

В начале войны в Иране в регионе Персидского залива работало несколько крупных круизных судов. Некоторые из них стояли в портах ОАЭ, другие в Катаре или Саудовской Аравии. Выйти из портов Дубая, Дохи и Абу-Даби они уже не могли, потому что риски были слишком высоки.

Пассажиров удалось эвакуировать и отправить домой, как и часть экипажей. На борту остались только те члены команды, без которых судна не могли двигаться.

Почти два месяца ситуация оставалась неопределенной. Компании теряли деньги, а будущие рейсы отменялись один за другим.

Но на прошлой неделе на фоне шаткого перемирия между США и Ираном лайнеры на свой страх и риск начали выбираться из ловушки, в которой оказались.

Выход из залива

Первым двинулся один из лайнеров Celestyal, это произошло 17 апреля. Маршрут согласовывали с властями нескольких стран и службами безопасности. На следующий день другое судно той же компании пошло тем же путем, фактически ведя группу кораблей. Далее движение стало более организованным.

Последним покинул залив круизный лайнер Aroya Manara. Он вышел из порта в Даммаме и вечером 19 апреля завершил проход пролива.

Все шесть кораблей проплыли вблизи оманского побережья Ормузского пролива, держась как можно дальше от иранской территории.

Возобновление круизов

Компании восстанавливают графики и часть круизов планируют начать уже в мае.

В частности, один из лайнеров MSC Cruises должен вернуться к европейскому сезону раньше, чем ожидалось. Круиз, который отправляется 17 мая из Копенгагена, теперь будет выполняться по первоначальному расписанию, а все последующие рейсы будут выполняться по плану.

Однако следует отметить, что круизные компании понесли огромные убытки. Десятки круизов были отменены, пока корабли застряли в Персидском заливе, что стоило компаниям десятков миллионов евро, а пассажирам — отмененных отпусков.

