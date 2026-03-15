Головна Транспорт Європейські круїзи скасували: лайнери застрягли у портах Перської затоки

Європейські круїзи скасували: лайнери застрягли у портах Перської затоки

Дата публікації: 15 березня 2026 15:12
Компанія Celestyal скасувала європейські круїзи. Фото: Сelestyal

Європейські круїзні оператори анулювали низку рейсів. Це сталося після того, як лайнери кількох компаній опинилися заблокованими в портах Перської затоки. Наразі через загострення обстановки в регіоні судна не мають права залишати причали Дубая, Дохи та Абу-Дабі.

Порушення трафіку зірвало і майбутні рейси, які планували запустити протягом найближчих тижнів, пише Новини.LIVE з посиланням на Euronews

Лайнери стоять у портах

Круїзні оператори зараз фактично працюють у режимі кризи. У Міжнародній морській організації ООН кажуть, що в регіоні опинилися заблокованими приблизно тисячі туристів. Йдеться про пасажирів різних круїзних компаній — серед них MSC, TUI, Celestyal і AROYA.

Судна цих операторів залишаються у великих портах Перської затоки. І поки що невідомо, коли їм дозволять вирушити далі за маршрутом.

Круїзні компанії відміняють маршрути

Велика круїзна компанія Celestyal підтвердила, що їй довелося скасувати два європейські круїзи маршрутом "Iconic Aegean", які мали відбутися пізніше цього місяця.

Йдеться про рейси 20 і 23 березня на лайнері Celestyal Discovery. Судно повинно було перейти до Середземного моря перед початком літнього сезону, але через утримання лайнерів в портах Близького сходу це зробити не встигають.

Тим, хто вже купив ці круїзи, пропонують повернення грошей або кредит на іншу подорож.

Проблеми виникли не тільки у Celestyal. Інші оператори також змушені змінювати свої програми або взагалі згортати сезон у регіоні.

Наприклад, компанія AROYA Cruises повідомила, що повністю припиняє весняну програму круїзів у Перській затоці. Таке рішення пояснили ситуацією в регіоні та координацією з морською владою.

Раніше ми писали, що через бойові дії на Близькому Сході між США, Іраном та Ізраілем, туристи з усього світу не можуть планувати свій відпочинок в ОАЕ. Натомість вони можуть обрати альтернативні варіанти — Іспанію, Єгипет, Туреччину або Грецію.

Також ми розказували, чи варто скасовувати відпустку в Єгипті на тлі військової ескалації. Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не застерігає від поїздок до основних туристичних напрямків Єгипту — Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії, Шарм-ель-Шейху і Хургади.

Ще ми розповідали, що відома лоукост-авіакомпанія Ryanair не виконуватиме рейси з Риги у літньому сезоні 2026 року. Це сталося через високі авіаційні податки Латвії.

Ryanair зробив заяву, в якій стверджує, що високі і неконкурентоспроможні авіаційні податки в Латвії, а також зростаючі збори за управління повітряним рухом змусили Ryanair перенаправляти свої потужності на інші ринки. 

війна подорож пасажири Близький Схід
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
