Європейські круїзи скасували: лайнери застрягли у портах Перської затоки

Компанія Celestyal скасувала європейські круїзи.

Європейські круїзні оператори анулювали низку рейсів. Це сталося після того, як лайнери кількох компаній опинилися заблокованими в портах Перської затоки. Наразі через загострення обстановки в регіоні судна не мають права залишати причали Дубая, Дохи та Абу-Дабі.

Порушення трафіку зірвало і майбутні рейси, які планували запустити протягом найближчих тижнів, пише Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Лайнери стоять у портах

Круїзні оператори зараз фактично працюють у режимі кризи. У Міжнародній морській організації ООН кажуть, що в регіоні опинилися заблокованими приблизно тисячі туристів. Йдеться про пасажирів різних круїзних компаній — серед них MSC, TUI, Celestyal і AROYA.

Судна цих операторів залишаються у великих портах Перської затоки. І поки що невідомо, коли їм дозволять вирушити далі за маршрутом.

Круїзні компанії відміняють маршрути

Велика круїзна компанія Celestyal підтвердила, що їй довелося скасувати два європейські круїзи маршрутом "Iconic Aegean", які мали відбутися пізніше цього місяця.

Йдеться про рейси 20 і 23 березня на лайнері Celestyal Discovery. Судно повинно було перейти до Середземного моря перед початком літнього сезону, але через утримання лайнерів в портах Близького сходу це зробити не встигають.

Тим, хто вже купив ці круїзи, пропонують повернення грошей або кредит на іншу подорож.

Проблеми виникли не тільки у Celestyal. Інші оператори також змушені змінювати свої програми або взагалі згортати сезон у регіоні.

Наприклад, компанія AROYA Cruises повідомила, що повністю припиняє весняну програму круїзів у Перській затоці. Таке рішення пояснили ситуацією в регіоні та координацією з морською владою.

Ryanair зробив заяву, в якій стверджує, що високі і неконкурентоспроможні авіаційні податки в Латвії, а також зростаючі збори за управління повітряним рухом змусили Ryanair перенаправляти свої потужності на інші ринки.