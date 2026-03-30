Війни в Ірані та Україні змінили повітряний простір: ЄС оновлює правила

Пасажирський літак на злітній смузі. Фото: Еліна Ляхова/Новини.LIVE

Світове авіасполучення стає дедалі менш передбачуваним через бойові дії та активне використання безпілотних літальних апаратів. Агентство з безпеки авіації Євросоюзу рекомендує уникати польотів над Іраном, Ізраїлем і частиною країн Перської затоки. При тому, що небо над Україною теж закрите, повітряні судна змушені тепер рухатися лише дозволеними та доволі вузькими коридорами.

Це збільшує навантаження на мережу та підвищує ймовірність небезпечних ситуацій, пише Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Війни змінили повітряний простір

Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) попереджає, що війни та масове застосування дронів різко підвищують загрози для польотів.

Іранський конфлікт, який триває вже більше місяца, фактично паралізував повітряний простір Близького Сходу. Колись стабільні траси з Азії до Європи або недоступні зовсім, або функціонують уривками, тому авіакомпанії терміново переписують схеми польотів.

Одночасно не припиняється війна в Україні: наш регіон теж залишається у списку заборонених зон. До того ж загострюється ситуація між Пакистаном і Афганістаном. У підсумку весь трафік наразі тиснеться у вузькі проходи, зокрема через Кавказ і країни Центральної Азії, і ці коридори вже перевантажені.

Нові загрози для авіації

Концентрація повітряного руху на окремих коридорах не проходить безслідно. Збільшується навантаження на диспетчерів, маршрути стають нетиповими, а це саме по собі фактор ризику.

Окремо фіксується зростання нової небезпеки, яку ще кілька років тому було складно уявити. Йдеться про глушіння GPS та активне використання дронів.

Європа оновить авіаційні правила

На цьому тлі в Європі вже готують оновлення авіаційної стратегії. Вона має врахувати нові умови. Очікується, що з’являться чіткіші правила щодо протидії небезпечним безпілотникам. Насамперед тим, які можуть використовуватись у конфліктах.

Регулятор також розглядає технічні вимоги до пристроїв поблизу аеропортів. Йдеться про визначення конкретних засобів і меж їх застосування для нейтралізації потенційних загроз у зоні підвищеної відповідальності.

