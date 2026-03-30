Войны в Иране и Украине изменили воздушное пространство: ЕС обновляет правила

Пассажирский самолет на взлетной полосе. Фото: Элина Ляхова/Новини.LIVE

Мировое авиасообщение становится все менее предсказуемым из-за боевых действий и активного использования беспилотных летательных аппаратов. Агентство по безопасности авиации Евросоюза рекомендует избегать полетов над Ираном, Израилем и частью стран Персидского залива. При том, что небо над Украиной тоже закрыто, воздушные суда вынуждены теперь двигаться только по разрешенным и довольно узким коридорам.

Это увеличивает нагрузку на сеть и повышает вероятность опасных ситуаций, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Войны изменили воздушное пространство

Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) предупреждает, что войны и массовое применение дронов резко повышают угрозы для полетов.

Иранский конфликт, который длится уже больше месяца, фактически парализовал воздушное пространство Ближнего Востока. Некогда стабильные трассы из Азии в Европу либо недоступны совсем, либо функционируют отрывками, поэтому авиакомпании срочно переписывают схемы полетов.

Одновременно не прекращается война в Украине: наш регион тоже остается в списке запретных зон. К тому же обостряется ситуация между Пакистаном и Афганистаном. В итоге весь трафик сейчас давится в узкие проходы, в частности через Кавказ и страны Центральной Азии, и эти коридоры уже перегружены.

Новые угрозы для авиации

Концентрация воздушного движения на отдельных коридорах не проходит бесследно. Увеличивается нагрузка на диспетчеров, маршруты становятся нетипичными, а это само по себе фактор риска.

Отдельно фиксируется рост новой опасности, которую еще несколько лет назад было сложно представить. Речь идет о глушении GPS и активном использовании дронов.

Европа обновит авиационные правила

На этом фоне в Европе уже готовят обновление авиационной стратегии. Она должна учесть новые условия. Ожидается, что появятся более четкие правила по противодействию опасным беспилотникам. Прежде всего тем, которые могут использоваться в конфликтах.

Регулятор также рассматривает технические требования к устройствам вблизи аэропортов. Речь идет об определении конкретных средств и границ их применения для нейтрализации потенциальных угроз в зоне повышенной ответственности.

