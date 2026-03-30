Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Войны в Иране и Украине изменили воздушное пространство: ЕС меняет правила

Войны в Иране и Украине изменили воздушное пространство: ЕС меняет правила

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 20:14
Войны в Иране и Украине изменили воздушное пространство: ЕС обновляет правила
Пассажирский самолет на взлетной полосе. Фото: Элина Ляхова/Новини.LIVE

Мировое авиасообщение становится все менее предсказуемым из-за боевых действий и активного использования беспилотных летательных аппаратов. Агентство по безопасности авиации Евросоюза рекомендует избегать полетов над Ираном, Израилем и частью стран Персидского залива. При том, что небо над Украиной тоже закрыто, воздушные суда вынуждены теперь двигаться только по разрешенным и довольно узким коридорам.

Это увеличивает нагрузку на сеть и повышает вероятность опасных ситуаций, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Войны изменили воздушное пространство

Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) предупреждает, что войны и массовое применение дронов резко повышают угрозы для полетов.

Иранский конфликт, который длится уже больше месяца, фактически парализовал воздушное пространство Ближнего Востока. Некогда стабильные трассы из Азии в Европу либо недоступны совсем, либо функционируют отрывками, поэтому авиакомпании срочно переписывают схемы полетов.

Одновременно не прекращается война в Украине: наш регион тоже остается в списке запретных зон. К тому же обостряется ситуация между Пакистаном и Афганистаном. В итоге весь трафик сейчас давится в узкие проходы, в частности через Кавказ и страны Центральной Азии, и эти коридоры уже перегружены.

Новые угрозы для авиации

Концентрация воздушного движения на отдельных коридорах не проходит бесследно. Увеличивается нагрузка на диспетчеров, маршруты становятся нетипичными, а это само по себе фактор риска.

Отдельно фиксируется рост новой опасности, которую еще несколько лет назад было сложно представить. Речь идет о глушении GPS и активном использовании дронов.

Европа обновит авиационные правила

На этом фоне в Европе уже готовят обновление авиационной стратегии. Она должна учесть новые условия. Ожидается, что появятся более четкие правила по противодействию опасным беспилотникам. Прежде всего тем, которые могут использоваться в конфликтах.

Регулятор также рассматривает технические требования к устройствам вблизи аэропортов. Речь идет об определении конкретных средств и границ их применения для нейтрализации потенциальных угроз в зоне повышенной ответственности.

Что еще необходимо знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай.  

Еще Новини.LIVE рассказывали, что лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы из ближайших к Украине аэропортов. Авиакомпания запустила дополнительные рейсы из аэропорта Яссы, расположенного в 330 километрах от Одессы, а также с территории Молдовы. Пассажиры могут приобрести билеты по сниженным тарифам в популярные туристические центры Италии, Германии, Франции, Италии и Греции.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинский авиаперевозчик SkyUp возобновляет рейсы с территории Румынии. Компания запускает прямое авиасообщение между Бухарестом и Ларнакой на Кипре, ориентированное на летний период 2026 года. Новая линия прежде всего создает дополнительный маршрут для украинцев, которые планируют путешествие через соседнюю Румынию.

авиарейсы авиасообщение самолеты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации